Dieta BARF, come gestirla in vacanza con la linea VITAL di ANiNATURE

Maggio 31, 2023

(Adnkronos) – L’azienda veronese, unica in Italia a distribuire alimenti per cani e gatti con ingredienti 100% dichiarati, in vista dell’estate propone una serie di prodotti liofilizzati e naturali per gestire con praticità l’alimentazione crudista dei propri pet anche sotto l’ombrellone.

Verona, 31 maggio 2023 – Per venire incontro alle complicazioni pratiche legate alla gestione della dieta BARF in estate, date le temperature e gli spostamenti per le vacanze, ANiNATURE, azienda del Pet Food con sede a Verona, propone la linea VITAL con prodotti crudi liofilizzati, adatti al trasporto ed alla conservazione fuori casa.

“La BARF rappresenta l’alimentazione più vicina a quella originariamente adottata dai nostri animali domestici. È una dieta naturale, completa, facilmente digeribile, capace di ridurre il rischio di sovrappeso, malattie metaboliche, insufficienza degli organi (diabete, malattie renali, …), rende il pelo più lucido e la dentatura più pulita e forte – spiega Elisabetta Mantovani, Product Manager di ANiNATURE – L’unico limite è quello di non essere molto pratica. Richiede infatti al proprietario tempo, organizzazione, un ampio spazio di stoccaggio nel freezer ed è un regime alimentare che esige una cura meticolosa delle quantità, del dosaggio, della qualità e della conservazione delle materie prime per non mettere a rischio la salute del nostro pet. Meticolosi passaggi che, soprattutto quando si viaggia con il proprio animale, diventano difficili da gestire. Per risolvere questo problema, ANiNATURE ha pensato a dei “wafer” proteici liofilizzati e a dei complementi alimentari sempre liofilizzati, ricchi di fibre, vitamine e minerali. La complessa tecnica di liofilizzazione prevede il surgelamento a -50° con la conseguente abbattitura della carne cruda e la successiva totale evaporazione dell’acqua contenuta in essa. L’assenza di acqua azzera i rischi correlati alla proliferazione batteriologica e rende il cibo conservabile a temperatura ambiente.”

I wafer proteici VITAL per il cane contengono il 95% di carne di manzo (51% di carne muscolare e 49% di interiora) e il 5% di olio di fegato di merluzzo ed estratto di rosmarino per l’apporto bilanciato di acidi grassi omega 3, omega 6 e vitamine. Per il gatto, i VITAL contengono il 92% di carne di coniglio, lievito di birra e olio di fegato di merluzzo.

Gli altri complementi alimentari sono VITAMIX, un insieme di verdure da coltivazioni controllate cotte perché più facilmente assimilabili ed essiccate, da aggiungere alla carne, e MIX, una miscela di cereali, utile a fornire una maggiore carica energetica.

Sia nella versione per cane che in quella per gatto, i prodotti VITAL risultano molto pratici perché sono somministrabili direttamente presi dal sacchetto. Inoltre, grazie alla liofilizzazione sono privi di odore e di pellicola esterna oleosa in quanto tutti i componenti sono ben amalgamati all’interno del food e non vengono semplicemente spruzzati in superficie. Se si desidera poi, renderli ancora più profumati e appetitosi, possono anche venire sbriciolati nell’acqua.

Con i complementi alimentari proteici e vitaminici, ANiNATURE ha creato il giusto compromesso tra cibo industriale ma comunque naturale perché privo di coloranti, aromatizzanti e conservanti artificiali e di altissima qualità, che rispetta le caratteristiche e la natura degli animali e che va incontro alle esigenze di praticità e sicurezza dei proprietari.

Come gestire la dieta BARF in vacanza – i consigli di ANiNATURE

Nella dieta BARF la dose giornaliera di cibo da assumere per un animale adulto si attesta attorno al 2-3% del suo peso corporeo, la percentuale sale al 4-10% per un cucciolo, un animale giovane, in stato di gravidanza o allattamento.

Una dieta BARF ideale è composta per l’80% da componenti animali e per il 20% da componenti vegetali.

Le componenti animali devono essere bilanciate secondo le seguenti proporzioni: 50% di carne di muscolo cruda, 20% di rumine o centopelle, 15% di frattaglie assortite e 15 % di ossi crudi con carne. Le componenti vegetali cotte e frullate finemente devono essere così divise: 75% da verdure e 25% da frutta.

Seguire tutti questi dosaggi non è sempre semplice, per questo motivo, è caldamente sconsigliato il “fai da te” ed è invece opportuno affidarsi ad un veterinario nutrizionista, almeno nella fase iniziale di somministrazione.

Con gli alimenti ANiNATURE viene tutto semplificato, nei wafer VITAL è già tutto bilanciato nel modo corretto ed è sufficiente rispettare i dosaggi suggeriti sulla confezione, in base al peso del cane o del gatto.

Se il cane è molto attivo possono essere aggiunti MIX, VITAMIX e GELAFIT, sempre facendo semplicemente riferimento ai dosaggi sulle confezioni.

ANiNATURE propone dunque un’alimentazione BARF bilanciata e semplificata, per un utilizzo quotidiano o per semplificare la vita a noi e ai nostri animali, anche in vacanza.

https://www.aninature.it/

•aninature_naturalpetfood

facebook.com/aninature.pet

www.youtube.com/@aninaturesrl www.linkedin.com/company/aninature-srl

ANiNATURE S.r.l. nasce dalla volontà dell’imprenditore svizzero Michel Jüstrich, fondatore di ANiFiT, impegnato da oltre 40 anni nel settore della vendita diretta con le aziende Nahrin e Swisscare, di investire sul mercato italiano con la costituzione di una nuova società e l’apertura di una sede operativa a Verona, lo sviluppo di una rete vendita su scala nazionale, un obiettivo di 5 milioni di euro di fatturato nel primo anno e una futura produzione in Italia. È attualmente l’unica azienda sul mercato nazionale ad avere un’etichetta aperta e trasparente che consente la completa visibilità di ogni singolo componente usato nella preparazione. La grande diversificazione dei prodotti proposti da ANiNATURE è resa possibile da innovativi processi di lavorazione che rispettano la qualità e le proprietà delle materie prime come la pressatura a freddo, l’essicazione e la liofilizzazione, oltre all’estrusione.