Digi Communications: ricavi in crescita e clienti in aumento dell’8% in Italia nel Q1 2023

Maggio 17, 2023

(Adnkronos) – • I ricavi consolidati del Gruppo (inclusi ricavi e altri proventi) sono aumentatidell’11% nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

• L’EBITDA rettificato (escluso l’impatto dell’IFRS 16) ha superato del 7,4% il valore registrato nel primo trimestre del 2022 grazie all’espansione della base clienti;

• Evoluzione sostanziale del numero di contratti attivi, per l’intero portafoglio di servizi e in tutti i mercati, pari a 21,6 milioni;

• I contratti attivi in Italia raggiungono i 368 mila, con un incremento del 7,9%

Milano, 17 maggio 2023: Digi Communications N.V. ha registrato una significativa performance finanziaria e operativa nel primo trimestre del 2023, con un aumento dei ricavi consolidati del Gruppo (inclusi ricavi e altri proventi) dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo così i 399 milioni di euro. L’EBITDA rettificato è aumentato del 7,5% rispetto al risultato del primo trimestre del 2022, toccando i 134 milioni di euro. L’EBITDA rettificato (escluso l’impatto dell’IFRS 16) è aumentato del 7,4%, raggiungendo i 113 milioni di euro.

Il Gruppo DIGI ha visto una crescita continua in tutto il suo portafoglio di servizi, superando i 21,6 milioni di RGU (rapporti contrattuali che generano ricavi), con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il settore della telefonia mobile si distingue e occupa la prima posizione tra i segmenti di servizio del Gruppo. Proseguendo con il tasso di crescita dei periodi precedenti, il numero di unità generatrici di ricavi ha raggiunto i 9,6 milioni a livello di Gruppo.

In Romania, il segmento dei servizi mobili ha raggiunto 5,2 milioni di RGU, con un incremento del 19,1% rispetto al primo trimestre del 2022; allo stesso tempo i servizi Internet fissi hanno registrato un aumento dell’11,2% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, pari a 4,3 milioni di RGU, mentre il segmento dei servizi Pay-tv (via cavo e satellite) è cresciuto del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo i 5,5 milioni di RGU.

Le attività in Spagna hanno registrato un notevole risultato, grazie all’aumento del numero di utenti dei servizi fissi (Internet fisso e telefonia fissa) pari al 68% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 1,3 milioni di RGU. Il numero di utenti di telefonia mobile è aumentato significativamente, del 26%, raggiungendo un totale di 4,0 milioni di RGU.

Le filiali del Gruppo in Portogallo e in Belgio (in associazione con Citymesh NV) stanno sviluppando le infrastrutture per il lancio di servizi di comunicazione in futuro.

Serghei Bulgac, CEO di Digi Communications, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver concluso questo trimestre con un’accelerazione della crescita del numero di servizi e con risultati solidi sia in Romania sia in Spagna. Siamo grati ai nostri clienti per la loro fiducia. Continuiamo a investire in reti all’avanguardia, per garantire l’accesso del maggior numero possibile di consumatori a servizi efficienti. Stiamo concentrando i nostri sforzi sul prossimo sviluppo dell’infrastruttura e sul lancio di servizi in Portogallo e Belgio”.

Dragos Chivu, General Manager di Digi Italy, aggiunge: “In un contesto macroeconomico complicato e in cui le aziende che operano nell’ICT mostrano segnali di sofferenza, i risultati del nostro Gruppo assumono un rilievo ancora maggiore. Siamo orgogliosi che a queste performance contribuisca anche l’Italia, con una crescita che sfiora l’8% e che attesta la nostra volontà, e capacità, di offrire servizi innovativi, tariffe trasparenti e supporto alla clientela che vengono sempre più apprezzati”.

Il report finanziario è disponibile qui

Informazioni su Digi Communications NV

Digi Communications N.V. è un operatore di telecomunicazioni convergenti RCS & RDS, leader di mercato nei servizi Pay-tv e banda larga in Romania, con attività in Spagna e Italia e presenza in Portogallo e Belgio. Fondata oltre 29 anni fa, l’azienda gestisce una rete in fibra ottica estesa e altamente avanzata in Romania. DIGI porta sul mercato servizi di comunicazione elettronica convenienti, sia fissi che mobili. Nel tempo, questo vantaggio competitivo è diventato un vantaggio per milioni di clienti, che hanno ottenuto un accesso più rapido e conveniente a servizi di elevata qualità.

Contatti:

Digi Italy

marketing@digimobil.it

Omnicom PR Group Italia – Ufficio stampa Digi Italia

Eros Bianchi

eros.bianchi@omnicomprgroup.com

Carlo Patassi

carlo.patassi@omnicomprgroup.com