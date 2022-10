Digi Mobil: + 40% di clienti in Italia in 18 mesi

Ottobre 26, 2022

Obiettivo raggiunto grazie a politiche di prezzo trasparenti e un customer care molto efficace

Milano, 26 ottobre 2022: Digi Mobil, tra i principali operatori mobili virtuali italiani e facente parte della multinazionale delle telecomunicazioni RCS&RDS, ha reso noto che, in 18 mesi tra il 2021 e il 2022, il numero di clienti in Italia che l’hanno scelta è aumentato di oltre il 40%.

Attiva in Italia dal 2010, l’azienda ha conosciuto un contestuale incremento in termini di fatturato e di risorse impiegate, con solide prospettive di crescita anche per il 2023.

Il rilevante ampliamento della base clienti è dovuto alla combinazione di diversi fattori: una politica di prezzo trasparente e con costi sempre prevedibili per l’utente, significativi vantaggi che riguardano indistintamente i nuovi contratti ma anche chi è già cliente, e un supporto completo e immediato garantito dal Customer Service.

Digi, infatti, si distingue per un approccio che privilegia l’uniformità di trattamento e la soddisfazione verso tutti iclienti – nuovi o già attivi – senza distinzioni, vincoli di durata o provenienza da altro operatore. Per questa ragione, ad esempio, Digi in luogo di promozioni con tariffe preferenziali rivolte a utenti provenienti da reti gestite da competitor, si impegna verso tutti i clienti a non praticare rimodulazioni dei costi, che sono garantiti, escludendo quindi aumenti o spese impreviste sul credito, magari attraverso l’attivazione involontaria di servizi aggiuntivi non richiesti. L’utente ha così sempre piena visibilità di quanto spende, avendo al contempo la garanzia di poter in ogni momento usufruire dei servizi acquistati, come ad esempio per il traffico dati che è cumulabile e utilizzabile nei mesi successivi se non consumato interamente.

Un contributo fondamentale alla soddisfazione – e alla crescita – dei clienti è fornito dal Customer Service di Digi che, coerentemente con la politica di trasparenza dell’azienda, supporta il cliente nella scelta del prodotto che meglio si adatta alle specifiche esigenze di comunicazione e connettività di ognuno. Un approccio che, grazie anche alla preparazione specifica degli addetti del servizio, ha consentito di raggiungere un tasso di risoluzione dei problemi nell’ultima rilevazione pari al 99,5% degli utenti che hanno richiesto assistenza. Di conseguenza, il livello disoddisfazione complessiva della clientela italiana di Digi sfiora oggi il 90% e quasi altrettanti clienti raccomandano Digi come operatore mobile 1).

“Siamo orgogliosi del fatto che sempre più persone in Italia scelgono Digi come operatore mobile. I risultati di questi anni premiamo, oltre che il nostro impegno, la scelta precisa di non puntare su politiche commerciali aggressive ma su equità e trasparenza nei confronti di tutti i nostri clienti”, ha commentato Dragos Chivu, General Manager di Digi Italia, “Proprio in coerenza con questi principi, i nostri obiettivi sono e saranno sempre improntati a una crescita sana e sostenibile”.

1) Indagine effettuata da Digi Mobil su circa 150.000 clienti attivi in Italia

Informazioni su Digi Communications N.V.

Digi è uno dei principali operatori europei di comunicazioni elettroniche convergenti, con attività in Romania, Spagna, Italia e Portogallo, con oltre 18,7 milioni di servizi (RGU Q1 2022). DIGI (nota anche come RCS & RDS S.A.) è leader nei segmenti dei servizi Internet fissi, della televisione a pagamento e della telefonia fissa, per quota di mercato, in Romania, con una copertura di rete in fibra ottica del circa 90% delle abitazioni e della telefonia mobile ( 4G) oltre il 99,5% della popolazione. DIGI sta implementando reti e servizi 5G, con servizi operativi dal 2019 (Romania, presto anche in Portogallo). In Spagna DIGI è il quinto operatore del mercato per numero di Clienti/servizi, con oltre 3,9 milioni di RGU nel primo trimestre del 2022.

L’azienda possiede reti in fibra ottica all’avanguardia e reti mobili di alta qualità e vanta oltre 25 anni di know-how nella progettazione, costruzione e gestione di reti dirette. I servizi DIGI combinano qualità e accessibilità per tutti i gruppi di consumatori. Il gruppo DIGI offre anche ai suoi abbonati rumeni una gamma completa di contenuti.

I ricavi totali del Gruppo nel 2021 sono stati pari a 1,5 miliardi di euro e attualmente conta oltre 19.000 dipendenti.

