DiGiEmme Serramenti: “Basta inferriate alle finestre: le persiane e gli scuri di sicurezza sono più performanti”

Marzo 10, 2023

(Adnkronos) – Secondo gli esperti, le grate che molti installano a difesa della casa non sempre garantiscono la sicurezza desiderata. Ecco le soluzioni per non vivere “dietro le sbarre”.

10/03/2023, Parma. Le inferriate alle finestre per moltissimi italiani sono ancora la classica protezione per scongiurare “visite” indesiderate da parte di intrusi: sempre più persone decidono infatti di affidarsi a questo sistema di sicurezza ritenuto un valido deterrente contro i malintenzionati. «Eppure sono ancora numerosi coloro i quali ignorano che le antiestetiche grate alle finestre, che ci danno di primo acchito una sensazione di sicurezza, siano in realtà delle difese alquanto fragili al cospetto dei moderni scassinatori», spiega Alessandro dall’Aglio, dal 1978 titolare con Maurizio Marchini e Sergio Giuffredi di DiGiEmme, azienda leader nella produzione di infissi e serramenti di sicurezza, con sede a San Polo di Torrile, in provincia di Parma. «Noi del settore – prosegue Dall’Aglio – assistiamo a una continua evoluzione degli strumenti da scasso dei ladri, personaggi che si sono “evoluti” elaborando sempre nuove tecniche per forzare i sistemi di difesa delle abitazioni. Un esempio è proprio quello offerto dalle grate; oggi esistono arnesi da scasso piccoli e poco rumorosi che riescono a recidere il metallo dell’inferriata: sono cesoie a batteria portatili, trasportabili addirittura in uno zaino, in grado di tagliare spessori standard di almeno 16/18 mm, e rendendo di fatto le sbarre alle finestre assolutamente vulnerabili». Forte di un’esperienza pluridecennale e di una conoscenza approfondita del settore, l’azienda parmense ha quindi ideato una soluzione molto più performante. «Oggi ci sono prodotti migliori – continua Marchini -: parliamo delle persiane e degli scuri di sicurezza che ci permettono di vivere serenamente nelle nostre abitazioni senza essere prigionieri di soffocanti sbarre di metallo. Questi prodotti innovativi hanno dei requisiti assolutamente unici: non disturbano l’estetica della casa e quindi sono più belli da vedere delle grate e, realizzati in acciaio inox, offrono addirittura delle prestazioni migliori coniugando un alto livello di sicurezza con un maggior comfort abitativo, grazie alla minor conducibilità termica. Inoltre hanno bisogno di manutenzione in modo pressoché nullo».

Fondamentale, quindi, se non cruciale, rivolgersi ad aziende specializzate e davvero esperte del settore, in quanto sul mercato sono poche le realtà che operano in questo campo con prodotti veramente validi e performanti. «Noi di DiGiEmme – conclude Giuffredi – suggeriamo sempre di affidarsi ad aziende che dedichino tempo e impegno alla consulenza. Rendere edotto il potenziale acquirente è di primaria importanza: capire le sue richieste, le sue esigenze… o anche le sue paure ci aiuta a valutare quale prodotto sia il più adatto per lui. Solo dopo questa analisi è possibile calibrare tutti i requisiti necessari e realizzare la soluzione ideale, costruita in modo altamente sartoriale: l’articolo standard non può essere contemplato da una ditta seria. Condurre il cliente in tutto il percorso di scelta è il nostro compito ed è il modo migliore per individuare il “suo” prodotto, quello cioè che gli garantisca prima di tutto la sicurezza di cui abbisogna e che nel contempo abbia tutti gli elementi prestazionali ed estetici che lo fanno preferire alle antiestetiche e superate grate».

Contatti: https://www.digiemmenet.it/