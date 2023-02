DiGiEmme Serramenti: “Finestre sempre più nel mirino dei ladri: ecco come proteggerci”

Febbraio 10, 2023

(Adnkronos) – Furti domestici in aumento: nella scelta delle finestre fondamentale è affidarsi a un produttore che conosca la costante evoluzione di un settore mutevole come quello della sicurezza.

Parma, 10 febbraio 2023. Finestre di casa nel mirino di ladri sempre più evoluti. È questa la realtà delineata dalle stime dell’Istat secondo cui, in Italia, le denunce di furti in casa nel 2021 sono state 500 al giorno, praticamente un’effrazione ogni 3 minuti circa, con un aumento significativo degli scassi su finestre e porte-finestre ritenute dai malintenzionati i punti d’accesso più fragili e quindi più facilmente violabili rispetto alle porte blindate.

«La “sfida” tra i produttori di infissi di sicurezza e gli scassinatori è annosa e senza esclusione di colpi: come si ottimizzano i sistemi di sicurezza così i malviventi si adeguano con tecniche e strumenti sempre più moderni e perfezionati. È un’esperienza che si rinnova costantemente in quanto registrare l’evoluzione dei metodi usati dai ladri ci spinge a studiare nuove soluzioni e modalità efficaci per contrastarli. Per noi che siamo da decenni sul mercato e quindi conoscitori della materia è diventata un’urgenza non più procrastinabile», illustra Alessandro Dall’Aglio, titolare con Maurizio Marchini e Sergio Giuffredi di DiGiEmme, azienda da ben 45 anni leader nella progettazione e nell’installazione di porte blindate e serramenti di sicurezza, a San Polo di Torrile (PR) e Reggio Emilia.

«La bella notizia è che esistono numerose soluzioni per ostacolare le intrusioni – spiega Marchini – I prodotti deputati alla protezione dell’abitazione e della famiglia sono molteplici: validi sistemi di sicurezza possono essere applicati anche alle finestre, cito, ad esempio, le finestre in acciaio, sicure, resistenti, antieffrazione e con indispensabili qualità di isolamento termico e acustico che migliorano l’efficienza energetica in casa. Anche su altri materiali è possibile ottenere dei livelli di sicurezza interessanti, ricordando che non esiste la sicurezza assoluta, in quanto concetto relativo, ma bisogna tendere al grado di protezione più adatto al cliente o da lui richiesto, analizzando tante variabili, compresa quella economica. È nostro compito, poi, accompagnarlo lungo questo processo di conoscenza per trovare la soluzione più idonea per le sue necessità e per tranquillizzarlo circa i suoi timori».

Oggi, quindi, chi non si sente sicuro tra le mura domestiche e desidera sostituire gli infissi può scegliere tra diversi prodotti performanti e sicuri, ma in un settore che fa dello sviluppo di meccanismi e sistemi di sicurezza a prova di effrazione il proprio core business, la vera discriminante è proprio la scelta dell’azienda a cui rivolgersi.

«Non è poca cosa – conclude Giuffredi -. In questo universo così articolato, solo i produttori di comprovata esperienza riescono a seguire la costante evoluzione delle finestre di sicurezza e quindi possono offrire soluzioni personalizzate e corrispondenti ai desiderata della clientela. Il fattore protezione è alla base di un sistema molto più ampio e, appunto, mutevole: è basilare, quindi, affidarsi ad aziende specializzate che conoscano perfettamente questi meccanismi, al di là delle normative, classi o certificazioni, che sono importantissime, ma che registrano un dato statico… mentre le tecniche di effrazione sono dinamiche e cambiano, si modificano, si modernizzano».

Rivolgersi a un’azienda esperta fa quindi la vera differenza.

«Solo affidandosi a dei professionisti con un’esperienza decennale nel campo garantisce l’acquisto della finestra giusta, in quanto è il professionista che può indicare i pregi, le peculiarità e anche i limiti del prodotto, e valutare col cliente il grado di sicurezza che gli serve veramente. Avventurarsi da soli in questo campo, magari cercando informazioni in rete in maniera autonoma, è sbagliato e fuorviante: non solo spinge a fare scelte sbagliate, ma anche a veder deluse molte aspettative».

Contatti: https://www.digiemmenet.it/