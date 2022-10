DiGiEmme Serramenti: «Stop a inferriate e grate alle finestre: oggi persiane e scuri di sicurezza garantiscono la giusta serenità»

Settembre 29, 2022

(Parma, 29/9/22) – Ecco il sistema di sicurezza all’avanguardia progettato dall’azienda di San Polo di Torrile per chi desidera una barriera contro le effrazioni, ma rigetta l’idea di chiudersi in massicce quanto soffocanti strutture. E con il Bonus Sicurezza la sostituzione conviene.

Parma, 29 settembre 2022. Mettere in sicurezza le finestre di casa senza dover stravolgere l’estetica della nostra abitazione con pesanti grate: oggi si può. Basta scegliere il materiale e i prodotti giusti. Ne sanno qualcosa i titolari di DiGiEmme, dal 1978 azienda leader in un settore in forte espansione come quello degli infissi e dei serramenti di sicurezza.

«Oggi garantire la giusta incolumità alla propria famiglia è possibile sostituendo le persiane o gli scuri delle finestre», spiega Alessandro Dall’Aglio, con Sergio Giuffredi e Maurizio Marchini titolare da più di 40 anni dell’azienda di San Polo di Torrile (PR), specializzata nella lavorazione dell’acciaio inox, materiale che più di tutti garantisce alte performance di resistenza e durevolezza.

«La tecnologia e la continua ricerca hanno reso possibile la creazione di persiane e scuri in acciaio inox che rappresentano un sistema di sicurezza innovativo e all’avanguardia per chi desidera una barriera impenetrabile contro le effrazioni, ma rigetta l’idea di chiudersi in massicce quanto soffocanti strutture – continua Dall’Aglio -. Nel nostro caso, abbiamo sin da subito intuito che nel settore degli scuri e delle persiane mancava un prodotto ad hoc che assolvesse perfettamente a esigenze non solo di sicurezza ma anche di versatilità e quindi la scelta di utilizzare l’acciaio inox non è stata casuale. Si tratta di un materiale longevo e altamente resistente, che necessita di poca manutenzione e, grazie alla minor conducibilità termica rispetto agli altri metalli, garantisce un maggior comfort abitativo».

Partendo da questi presupposti, DiGiEmme ha brevettato la linea Vega, un sistema all’avanguardia di persiane e scuri in acciaio inox che oltre a proteggere le finestre di casa può essere installato in ogni contesto abitativo: «Abbiamo ideato un sistema completo che riesce a coniugare sicurezza, resistenza e durevolezza – spiega Marchini – e che unisce a queste rilevanti proprietà anche il rispetto per il gusto estetico oggi sempre più richiesto dai moderni architetti e dai clienti stessi».

Due i brevetti che contraddistinguono il prodotto: «Si tratta del brevetto del taglio termico che consente un comfort abitativo ottimale – conclude Giuffredi – e quello del sistema di semi apertura in sicurezza, che permette di mantenere la persiana socchiusa in modo che possa filtrare sufficiente luce naturale e venga garantita una buona aerazione per rendere l’ambiente confortevole e vivibile. Persiane e scuri in acciaio inox, quindi, che possono assolvere egregiamente a ogni necessità garantendo serenità e tranquillità in famiglia, con la possibilità di usufruire dei vantaggi del Bonus Sicurezza grazie alla detrazione del 50% delle spese sostenute».

Contatti: www.digiemmenet.it