Digital Twin per ridurre del 30% l’uso di energia nella termoformatura: Soltherm lancia il progetto di ricerca cofinanziato da Smact

16 Maggio 2024

(Adnkronos) – Padova, 16 maggio 2024 – Creare un Digital Twin, un “gemello digitale”, che permetta di migliorare il controllo del processo di termoformatura, portando alla riduzione di consumo di risorse. È l’obiettivo del progetto Reconvert di Solera-Thermoform Group SpA, azienda con la sede principale nel Padovano, attiva nel settore della termoformatura in Italia e in Europa con il marchio Soltherm. Il progetto ha ottenuto un cofinanziamento di 162 mila euro nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center.

«Con il progetto Reconvert, grazie ai contributi del NextGenerationEU, ha potuto prendere forma un’idea nata all’interno dell’azienda alcuni anni fa» commenta l’ingegnere Fabio Schiavo, Plant Manager di Solera-Thermoform. «Personalmente credo molto nella validità del progetto, nelle sue potenzialità nell’ambito della sostenibilità e dell’innovazione di processo e nelle capacità del team di specialisti coinvolti. Ritengo sia una grande opportunità per accrescere le nostre conoscenze e competenze».

In particolare, grazie a un algoritmo intelligente, il progetto di Soltherm basato sul Digital Twin sarà in grado di fornire agli operatori le informazioni necessarie per guidare il processo di termoformatura lungo le varie fasi, riducendo il consumo energetico e al tempo stesso migliorando la qualità del prodotto. La proposta è stata sviluppata da Soltherm con il supporto tecnico-scientifico di Enginsoft, società multinazionale attiva nel campo della Simulation Based Engineering and Science e con il contributo scientifico del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova. L’impatto stimato è fino al 30% di riduzione dell’impiego di energia e del 50% degli scarti da processo, portando così all’abbattimento delle emissioni di gas serra e ad un utilizzo sostenibile delle risorse.

Soltherm

Soltherm è il marchio che racconta 50 anni di storia di due aziende italiane specializzate nella produzione di componenti in plastica mediante Processo Vacuum Forming: Solera Materie Plastiche e Thermoform, che insieme, per meglio affrontare le sfide, hanno deciso di creare nel 2009 Solera-Thermoform Group SpA, oggi affermata azienda nella termoformatura in Italia e in Europa, che si distingue per la qualità dei prodotti creati su commessa e per la ricerca d’innovazione nei processi di produzione.

L’azienda ha chiuso il 2023 con un fatturato di circa 27 milioni di euro e conta un organico di 170 dipendenti. Opera in molti settori, principalmente Macchine agricole, Caravan e camper, Truck e bus, Veicoli commerciali leggeri per i quali produce componentistica sia per esterni che interni. https://www.soltherm.it/it/

SMACT

SMACT è il Competence Center nazionale per la digitalizzazione delle imprese costituito a Nordest in alleanza tra le università del Triveneto, 2 enti di ricerca, oltre 60 imprese technology ed early adopter e 8 enti pubblici di facilitazione. Nel 2023 si è chiuso il bando di cofinanziamento alle imprese con cui SMACT ha messo a disposizione delle aziende 5 milioni di euro di fondi per cofinanziare progetti di innovazione, ricerca e sviluppo industriale (IRISS). A questi si aggiungono ulteriori fondi in servizi in formazione e consulenza messi a disposizione da SMACT con la possibilità di accedere ad uno sconto in fattura fino all’80%. Con il nuovo anno il Competence Center ha lanciato un nuovo bando con 2,6 milioni di euro di risorse disponibili: la call per l’invio dei progetti è aperta dal 25 marzo al 31 maggio 2024.

