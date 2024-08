Dimitra annuncia la partnership con l’operatore italiano ALKAFF per ottimizzare la procedura di conformità all’EUDR per il settore del caffè in Italia

13 Agosto 2024

Dimitra collabora con ALKAFF per contribuire a rendere conforme la supply chain di caffè in Italia, rendendolo il primo operatore italiano di caffè pronto per la conformità al Regolamento sulla Deforestazione dell’Unione Europea.

CATANIA, Italy, 13 agosto 2024 /PRNewswire/ — Dimitra, una delle aziende leader nella creazione di soluzioni tecnologiche digitali applicate all’agricoltura basate su sistemi di blockchain, ha oggi integrato ALKAFF, un’azienda italiana specializzata nel commercio internazionale ed importazione di caffè verdi, nella propria piattaforma EUDR Due Diligence Service (DDS) così da assicurare la conformità delle forniture in Italia. Questa piattaforma utilizza processi di intelligenza artificiale (IA) e tecnologia blockchain per acquisire ed analizzare dati provenienti dai produttori di caffè ed assicurare la conformità alla normativa del Regolamento EU Anti Deforestazione EUDR, che entrerà in vigore a fine 2024.

Riducendo l’onere della gestione dei dati per commercianti, torrefattori ed importatori di caffè verde in Italia, la piattaforma DDS di Dimitra riceve, gestisce, analizza e archivia i dati della catena di approvvigionamento per ottenere una continuità nei flussi di informazioni con le autorità di controllo designate e gli altri operatori della supply chain. Una volta che una catena di fornitura è stata completamente mappata, il DDS di Dimitra preparerà automaticamente una valutazione dei rischi e un rapporto di Due Diligence e, previa conferma dell’utente, caricherà tutti i dati richiesti nel sistema informativo dell’UE, documentando la conformità. La piattaforma DDS di Dimitra può fungere da sistema autonomo o essere completamente integrata in qualsiasi ambiente ERP (Enterprise Resource Planning) di terze parti.

ALKAFF utilizzerà la piattaforma DDS su misura di Dimitra e coinvolgerà i principali esperti del settore di Dimitra per mappare l’intera catena di approvvigionamento di ALKAFF, supportare i fornitori di ALKAFF nell’acquisizione di dati a livello di azienda agricola e analizzare i dati caricati dai fornitori per garantire una catena di approvvigionamento trasparente, tracciabile e conforme all’EUDR . Dimitra provvederà inoltre alla piena integrazione nell’ambiente digitale di ALKAFF che permetterà la visualizzazione dei clienti della traceability completa attraverso l’app ALKAFF.

Maurizio Zugna, Dimitra Europe, Italy Project Manager, ha dichiarato:”ALKAFF, il principale crudista italiano, nel fare questo passo decisivo verso la conformità EUDR dimostra ancora una volta come Rudi Albert, il CEO dell’azienda, ed il suo team abbiano compreso le opportunità che provengono dalla digitalizzazione globale della catena di fornitura. La piattaforma di Dimitra digitalizza il processo rendendo la conformità molto più realizzabile”

Rudi Albert, CEO e fondatore di ALKAFF, dichiara: “Noi in ALKAFF uniamo la nostra passione per il caffè con un focus dedicato all’innovazione. Siamo entusiasti di semplificare la conformità EUDR con gli strumenti avanzati e l’esperienza che Dimitra ha fin dall’origine.

Andreas Cerdan, Direttore di Dimitra Europe, e Rudi Albert, CEO di ALKAFF, sono disponibili per commenti su richiesta

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dimitra-annuncia-la-partnership-con-loperatore-italiano-alkaff-per-ottimizzare-la-procedura-di-conformita-alleudr-per-il-settore-del-caffe-in-italia-302220788.html