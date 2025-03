DINERBOT T10 di KEENON Robotics vince l’iF DESIGN AWARD 2025

19 Marzo 2025

SHANGHAI, 19 marzo 2025 /PRNewswire/ — Il DINERBOT T10 di KEENON Robotics ha ricevuto l’iF DESIGN AWARD 2025, un riconoscimento che premia l’eccellenza nella robotica di servizio intelligente, combinando un design innovativo con funzionalità avanzate.

Da oltre 70 anni, l’iF DESIGN AWARD è simbolo di eccellenza nel design ed è considerato uno dei concorsi più prestigiosi a livello globale, organizzato dall’iF International Forum Design GmbH.

Selezionato tra circa 11.000 candidature provenienti da 66 paesi, il T10 si è distinto per la sua interazione dinamica bio-ispirata all’avanguardia e per il suo sistema di consegna basato sull’intelligenza artificiale. Il robot integra perfettamente voce, tatto e visione per offrire un’esperienza di servizio fluida e intuitiva. Un semplice tocco sulla sua testina attiva il movimento reattivo e la risposta vocale, mentre il sistema di rilevamento vassoio tramite IA garantisce la presa e il recupero automatico degli oggetti.

Progettato per muoversi con precisione in spazi ristretti (59 cm di larghezza) e per evitare ostacoli in modo autonomo, il T10 è dotato di un avanzato sistema di fusione dei sensori, che combina quattro sensori di visione stereoscopica e LiDAR per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Ottimizzato per la somministrazione automatica di cibo e bevande in ambienti stretti, dispone di un display ad alta risoluzione da 23,8 pollici, che migliora l’interazione per il ritiro automatico e offre opportunità di promozione e branding, rendendolo ideale per ristoranti, hotel, negozi al dettaglio e molto altro. Inoltre, una gamma di accessori per la testa consente una personalizzazione in base alle esigenze di branding.

Dal suo lancio, il T10 è stato ampiamente adottato in oltre 60 paesi e regioni, tra cui Germania, Francia, Stati Uniti, Turchia, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, aiutando le aziende a ottimizzare le operazioni e ad aumentare l’efficienza del servizio.

Questo premio conferma l’impegno di KEENON Robotics nello sviluppo di robot intelligenti e orientati all’uomo, perfettamente integrabili nei moderni ambienti di servizio. Grazie alla combinazione di un design eccezionale e tecnologie avanzate, KEENON continua a creare soluzioni in grado di migliorare efficienza, coinvolgimento ed eccellenza operativa in diversi settori.

Maggiori dettagli sul DINERBOT T10 sono disponibili sul sito ufficiale dell’iF DESIGN AWARD al link: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/keenon-dinerbot-t10/676227 oppure sul sito ufficiale di KEENON Robotics: https://www.keenon.com/it/product/T10/index.html.

Informazioni su KEENON Robotics

Leader mondiale nel settore dei robot e delle soluzioni per servizi commerciali, dal 2010 KEENON Robotics è in prima linea nel mercato dei robot di servizio avanzati. Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia nei campi della robotica e del cloud computing, l’azienda gode della fiducia di aziende in tutto il mondo. KEENON Robotics si impegna a creare valore, promuovere l’innovazione e contribuire alla crescita industriale in numerosi settori.

