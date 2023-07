Dino Luzzi Energy Drink, la bevanda energetica fatta in Italia con ingredienti dall’alto valore aggiunto

Luglio 27, 2023

(Roma, 27/07/2023) – L’energy drink Made in Italy spopola negli Stati Uniti anche con la versione sugar free

Roma, 27 luglio 2027 – Quando si parla di bevande energetiche, spesso si fa riferimento a prodotti ricchi di zuccheri e calorie. Tuttavia, c’è un’alternativa italiana che sta cambiando le regole del gioco negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rivoluzionare anche il mercato europeo: parliamo di Dino Luzzi Energy Drink. La bevanda è distribuita negli Usa dall’azienda Italian Food and Beverage Corporation (IFBC), che ha colto fin da subito la bontà delle caratteristiche dell’energy drink italiano, prodotto con grande attenzione alla qualità degli ingredienti. “Dino Luzzi Energy Drink si distingue per i suoi valori nutrizionali superiori: rispetto ad altre bevande energetiche, infatti, offre una quantità ridotta di zuccheri, garantendo un’opzione più salutare per coloro che cercano un sostegno energetico senza compromettere il loro stile di vita”, spiega Gianluca Palmese, amministratore di Can International, società produttrice della bevanda e partner della Italian Food and Beverage Corporation. A dimostrazione della qualità e dell’apprezzamento da parte del pubblico statunitense di Dino Luzzi Energy Drink, nelle scorse settimane IFBC è stata riconosciuta come vendor da Ferraro Foods, uno dei più importanti distributori in ambito food e foodservice di ristoranti italiani e pizzerie nell’est degli Stati Uniti. Un riconoscimento dall’alto valore aggiunto per IFBC, che per diversificare ulteriormente l’offerta propone Dino Luzzi Energy Drink anche nella versione completamente priva di zuccheri, che conta meno di 6 calorie per una lattina da 250 ml. “Questa opzione senza zuccheri è particolarmente apprezzata dai consumatori tra i 30 e i 50 anni — evidenzia Palmese — che desiderano mantenere un peso corporeo adeguato senza dover rinunciare al gusto e alle qualità uniche di questa bevanda energizzante”. Ma cosa rende Dino Luzzi Energy Drink così speciale? Oltre alla bassa quantità di zuccheri, l’energy drink Made in Italy offre una ricca combinazione di vitamine B2, B3, B5, B6 e B12, nutrienti fondamentali per sostenere il metabolismo energetico del corpo e contribuire a una funzione normale del sistema nervoso. Inoltre, grazie alla sua versatilità, il prodotto è usato e apprezzato dai mixologist di tendenza per la preparazione di cocktails. Dino Luzzi Energy Drink offre un grande rendimento nell’apportare l’energia necessaria al corpo umano nonostante la ridotta quantità di zuccheri o addirittura l’assenza totale nella versione sugar free: basti pensare che ogni lattina contiene approssimativamente la stessa quantità di caffeina presente in un caffè espresso, fornendo quella spinta di energia tanto desiderata durante le giornate intense. L’interesse per la versione senza zuccheri di Dino Luzzi Energy Drink è in costante crescita: i consumatori diventano sempre più consapevoli dell’importanza di mantenere un peso corporeo adeguato e una dieta equilibrata. Non è un caso il successo riscontrato negli Usa: il prossimo step è quello di proporre l’energy drink Made in Italy a livello europeo, per offrire anche ai consumatori del Vecchio Continente un’alternativa qualitativamente superiore.

