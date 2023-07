DinoLuzziEnergyDrink, l’irresistibile bevanda Made in Italy che conquista il mercato Usa e non solo

Luglio 12, 2023

(Adnkronos) – Prodotta in Italia, dopo gli Stati Uniti la bibita energizzante punta al mercato europeo e in futuro a quello asiatico

Roma, 12 luglio 2023. Negli ultimi anni il mercato delle bevande energetiche ha conosciuto una crescita a dir poco esponenziale, con i consumatori alla ricerca di un supporto alle attività della vita quotidiana o per momenti speciali, come la preparazione di un esame universitario o una competizione sportiva. Nel panorama degli energy drink, un prodotto italiano si sta facendo strada negli Stati Uniti, catturando l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone: il DinoLuzziEnergyDrink. Distribuito dalla Italian Food and Beverage Corporation, società Americana Stock Symbol IFBC, l’intuizione di comprendere il valore delle bevande energetiche per il mercato Usa ha reso DinoLuzziEnergyDrink un vero e proprio fenomeno commerciale che, grazie alle sue caratteristiche uniche sia nel gusto che negli elementi nutrizionali, è riuscito a distinguersi dalla concorrenza e ad ottenere una rapida popolarità negli Stati Uniti. DinoLuzziEnergyDrink sta conquistando il grande pubblico attraverso una distribuzione strategica, presente in spazi di grande affluenza come i supermercati della Western Beef e della Key Food Fresh, nelle catene di pizzeria e ristoranti. Questa strategia di posizionamento ha permesso al prodotto di essere facilmente accessibile ai consumatori, che possono godere dell’energia e del gusto unico offerto dall’energy drink Made in Italy. “Una delle chiavi del successo di DinoLuzziEnergyDrink è la capacità di offrire qualità elevate in termini di sicurezza alimentare”, spiega Gianluca Palmese, amministratore della Can International, azienda produttrice dell’energy drink e partner della Italian Food and Beverage Corporation. “Grazie alla produzione della bevanda in Italia, nazione nota per i rigorosi standard nel settore alimentare, il prodotto ha guadagnato la fiducia del pubblico statunitense e superato le rigorose norme stabilite dalla Food and Drug Administration (FDA), l’ente di regolamentazione alimentare degli Stati Uniti”, spiega l’imprenditore. L’attenzione per la qualità e la sicurezza alimentare è uno degli elementi distintivi di DinoLuzziEnergyDrink. Gli ingredienti utilizzati nella sua formulazione sono attentamente selezionati, garantendo una miscela bilanciata di sostanze per fornire una spinta di energia sostenibile nel corso della giornata. “Inoltre — aggiunge Palmese — il marchio si impegna a utilizzare confezioni ecocompatibili, dimostrando una responsabilità ambientale grazie all’abbattimento delle emissioni di CO2”. Il successo di DinoLuzziEnergyDrink non si ferma ai confini degli Stati Uniti. Grazie all’impegno di Can International, società guidata dall’amministratore Gianluca Palmese, il marchio sta espandendo la propria presenza anche in Europa: un esempio di successo italiano anche nel mercato delle bevande energetiche.

