Diretta, la popolare app dedicata ai risultati sportivi in Italia, rivela la sua nuova brand ambassador, la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova.

Maggio 23, 2022

– Sette milioni di appassionati di sport italiani cercano i risultati live di calcio, tennis e altri 40 sport su Diretta ogni mese, e quattro milioni hanno scaricato l’app sui loro dispositivi mobili.

PRAGA, 23 maggio 2022/PRNewswire/ — La due volte vincitrice di Wimbledon Petra Kvitova è diventata il nuovo volto del network Flashscore, il servizio di risultati sportivi più famoso al mondo rappresentato in Italia da Diretta. La nuova campagna pubblicitaria di Flashscore con Petra Kvitova verrà lanciata online e in Tv in decine di Paesi in tutto il mondo. Prenderà il via in Italia per Diretta durante il Roland Garros, al quale la Kvitova prenderà parte. Una delle tenniste più vincenti degli ultimi dieci anni prenderà il testimone dal leggendario portiere del Chelsea Petr Cech, che ha rappresentato il brand dal 2019.

Diretta fa parte del network globale Flashscore, che nel 2021 ha battuto tutti i record, quando il numero di appassionati di sport che hanno visitato mensilmente il sito ha raggiunto i 100 milioni di utenti unici, mentre l’app ha superato l’obiettivo dei 100 milioni di download. Con 7 milioni di visitatori unici al mese e oltre 4 milioni di download, l’app di Diretta è una delle più popolari.

“Amo molto il tennis italiano e i suoi appassionati. Ho giocato tanti incontri con Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Sara Errani e altre giocatrici che ricordo”, ha detto Petra Kvitova, proseguendo: “Ho sempre cercato i risultati sportivi fin da quando ero bambina e ho sempre piacere a trovare tutto ciò che mi interessa su Flashscore, che sia tennis, calcio o qualsiasi altro sport”, ha aggiunto la bi-campionessa di Wimbledon.

“Petra era uno dei nostri obiettivi insieme a Petr Cech già da qualche anno. Entrambi sono dei grandi atleti che hanno raccolto successi straordinari in sport super popolari, ed entrambi hanno milioni di fans in tutto il mondo. Per questo Petra è stata la naturale sostituta di Cech”, ha affermato Jan Hortik, CMO dell’azienda tech ceca Livesport, che è dietro al brand Flashscore.

Airport (0:20)https://youtu.be/o9Vg_go4NwE

Fashion Show (0:20)https://youtu.be/3Po5kUoqYA8

“Behind the scenes” video (2:35)https://youtu.be/mY7tz51FbV4

Photo galleryhttps://flashsco.re/petra_kvitova_flashscore_campaign