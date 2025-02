Disegna il tuo futuro con l’università telematica

5 Febbraio 2025

– Torino, 5 febbraio 2025 – Si leggono spesso tantissimi articoli che parlano dell’Università Telematica. Certo, queste università stanno rivoluzionando il panorama accademico italiano, conquistando un numero crescente di studenti grazie alla loro flessibilità e accessibilità, anzi si potrebbe dire che questa nuova modalità di studio, nata dalla combinazione tra innovazione tecnologica e necessità di rendere l’istruzione più inclusiva, rappresenta oggi una scelta strategica per chi desidera coniugare formazione e impegni personali o professionali.

Infatti uno dei principali vantaggi delle università telematiche è la possibilità di studiare ovunque ci si trovi e volendo, con la formula All Inclusive, anche di poter dare gli esami in numerose città d’Italia.

Sono state spiegate ampiamente sia la facilità di seguire le lezioni o accedere ai materiali didattici sulla piattaforma, così come sia facile rendere compatibile lo studio con il lavoro, la famiglia e altre attività personali, al punto che negli ultimi dieci anni, l’offerta di corsi delle università telematiche è più che raddoppiata arrivando oggi a 93 percorsi di laurea e oltre 300 tra master, corsi post laurea e post diploma e, come emerge dall’Osservatorio sulle Università Telematiche 2024, più di uno studente su 10 sceglie un percorso formativo online con un dato degli iscritti che è quintuplicato in 10 anni.

Spesso si parla tanto anche degli sbocchi professionali dopo il conseguimento della laurea e dei corsi più richiesti o con maggiori prospettive, per scoprire che comunque sono veramente molteplici: da Ingegneria Informatica a Scienze Motorie, da Economia Aziendale a Scienze dell’Educazione e Formazione e l’elenco potrebbe continuare a lungo.

Infine si sa che per iscriversi a queste università è possibile rivolgersi con fiducia a un Polo di Orientamento Universitario (tecnicamente ECP, ovvero E-learning Center Point).

Abbiamo deciso di raccontarvi la storia di INPUT Academy, forse in modo un po’ romanzato, ma le cose per loro sono andate proprio così.

Quando il socio fondatore dell’agenzia di pubblicità “INPUT” raccontò il nuovo progetto davanti a tutti i colleghi nella sala riunioni, si creò un silenzio carico di significato.Per oltre trent’anni, l’agenzia si era distinta nel campo del marketing e della pubblicità, plasmando il futuro di numerosi prodotti e contribuendo al successo di tante campagne commerciali, ma ora, di fronte alla nuova opportunità offerta dall’Università Telematica Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, sentivano che era giunto il momento di intraprendere un percorso diverso, un percorso che avrebbe influenzato in modo tangibile il futuro di molte persone all’interno dell’agenzia.

Decisero all’unanimità di abbracciare con entusiasmo il progetto e di diventare un nuovo Polo di Orientamento Universitario, consapevoli dell’opportunità, ma soprattutto della responsabilità che ciò comportava.Sentivano che era il momento di mettere al servizio degli studenti quella stessa passione e creatività che avevano caratterizzato il loro lavoro per decenni.

Attraverso una comunicazione interna ed esterna coinvolgente e motivante, la nuova “INPUT Academy” presentò al pubblico la sua nuova ambiziosa missione: “disegnare” il futuro di molti studenti. La stessa cura e dedizione che avevano riservato alla progettazione di campagne pubblicitarie di successo sarebbero state ora indirizzate alla progettazione del futuro accademico e professionale di giovani e meno giovani.

Per questo motivo in INPUT Academy, e fin dal primo momento, sono molto legati al claim “Disegna il tuo futuro”, perché in queste poche parole c’è tutta la filosofia di questo Polo di Orientamento: come hanno seguito tanti clienti lavorando in partnership e portando al successo molti progetti, così vogliono affiancare gli studenti dalle prime curiosità sui corsi, fino al conseguimento della laurea.

Per sapere di più su INPUT Academy si può chiamare il numero verde 800.151562, oppure guardare il sito https://inputacademy.it/