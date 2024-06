DISFRUTAR, BARCELLONA, È NOMINATO NO.1 NELL’ELENCO DI THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS 2024

6 Giugno 2024

LAS VEGAS, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ — Il mondo della gastronomia si è riunito questa sera a Las Vegas, negli Stati Uniti, per celebrare la classifica The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, con il ristorante di Barcellona Disfrutar, gestito dall’abile trio di chef composto da Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, al primo posto e nominato The World’s Best Restaurant. La cerimonia di premiazione, tenutasi al Wynn Las Vegas, riconosce i migliori talenti gastronomici al mondo, provenienti da 26 territori nei cinque continenti.

Classificatosi No.2 nel 2023, Disfrutar è famoso per le tecniche moderne e i suoi splendidi ingredienti, che danno vita a un’esperienza che innova la la tradizionale gastronomia di alto livello in modo rinfrescante. Il menù degustazione mette in mostra un’identità mediterranea con sapori d’avanguardia, per offrire piatti contemporanei audaci che sono allo stesso tempo stimolanti e divertenti. Disfrutar è seguito nella classifica da Asador Etxebarri (No.2), ad Atxondo, e da Table by Bruno Verjus (No.3), a Parigi.

William Drew, Direttore editoriale di The World’s 50 Best Restaurants, commenta: “È con grande entusiasmo che annunciamo l’elenco di The World’s 50 Best Restaurants, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, e onoriamo l’iconoclasta Disfrutar come The World’s Best Restaurant. Il team ha dimostrato una dedizione straordinaria alla professione, sorprendendo e deliziando i commensali con ogni piatto del suo ampio menu”.

Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, chef-proprietario di Maido a Lima, vince l’Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2024, l’unico premio votato dagli chef del settore. Lo chef e ristoratore australiano Neil Perry vanta una carriera che dura da più di quattro decenni ed è stato premiato con il Woodford Reserve Icon Award. Nina Métayer, a Parigi, il cui lavoro sta ispirando una nuova generazione di pasticceri, è stata nominata The World’s Best Pastry Chef 2024, sponsorizzato da Sosa.

A Hong Kong, il locale Wing (No.20) dello chef Vicky Cheng è stato premiato con l’Highest New Entry Award 2024, e The Chairman (No.26) – sempre a Hong Kong – si aggiudica l’Highest Climber Award 2024, sponsorizzato da Highstreet World. Altre new entry includono Mingles (No.44) a Seul e La Colombe (No.49) a Città del Capo.

Il Beronia World’s Best Sommelier Award è assegnato a Pablo Rivero, sommelier e proprietario di Don Julio, a Buenos Aires, mentre il Nobelhart & Schmutzig, a Berlino (No.43) viene annunciato come vincitore del Sustainable Restaurant Award.

