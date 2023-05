Disponibile in Europa l’ultima versione del Google TV di CHiQ

Maggio 24, 2023

– ZHONGSHAN, Cina, 24 maggio 2023 /PRNewswire/ — CHiQ, il rinomato marchio di elettronica di consumo, è entusiasta di annunciare il lancio nel mese di maggio della sua ultima serie di Google TV in Europa. Progettata per rivoluzionare la visione dell’intrattenimento, la serie è dotata di tecnologia di sistema Google con licenza ufficiale, applicazioni di intelligenza artificiale di prima qualità e uno design futuristico in metallo senza cornice. Questa nuova gamma di smart TV è destinata a diventare l’hub definitivo per l’interazione con la casa intelligente, offrendo ai clienti un’esperienza visiva senza precedenti.

Il sistema Google è stato completamente aggiornato per una migliore visione. Il suo potente motore di suggerimenti intelligenti analizza accuratamente le preferenze di visione dei membri della famiglia per fornire suggerimenti utili per le successive visualizzazioni. Gli utenti possono accedere facilmente a più di 10.000 applicazioni nel Google Play Store. L’attivazione di Netflix e YouTube con un solo clic è resa possibile dai tasti a scelta rapida sul telecomando del Google TV. Per consentire l’attivazione vocale, il telecomando integra un’esclusiva funzione di comando vocale in grado di sincronizzarsi con un dispositivo Google smart home.

Sin dalla sua fondazione nel 2014, CHiQ ha puntato ai mercati internazionali, promuovendo l’innovazione tecnologica e perfezionando continuamente la propria offerta di prodotti in risposta alle dinamiche del mercato. Grazie alla continua evoluzione dei prodotti e allo sviluppo di una solida architettura della catena industriale, CHiQ offre ai suoi clienti prodotti eccezionali. In qualità di partner ufficiale di numerosi sistemi operativi e servizi di intrattenimento in streaming, il marchio CHiQ migliorerà ulteriormente la propria linea di prodotti, passando da una visione incentrata su applicazioni per singoli sistemi a una strategia di applicazioni diversificate.

Dal momento dell’ingresso nel mercato europeo, CHiQ ha ampliato la sua presenza in più di 10 Paesi, con 8 categorie di prodotti principali attraverso piattaforme di e-commerce locali. In Francia e in Germania, i suoi televisori e frigoriferi sono costantemente in testa alle classifiche dei prodotti più venduti sulle piattaforme Amazon. Inoltre, CHiQ ha incrementato la propria presenza su oltre 40 piattaforme di e-commerce in più di 20 Paesi e regioni in Europa, Sud-Est asiatico e Australia, arricchendo le categorie di prodotti e ampliando la propria gamma da TV, frigoriferi e condizionatori d’aria a lavatrici, monitor e condizionatori portatili. Tali mosse strategiche hanno rafforzato il marchio in modo significativo. Specializzata nella fornitura di elettrodomestici e servizi intelligenti, CHiQ si impegna costantemente a soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori sempre più interessati al comfort domestico.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2083251/TV.jpg

