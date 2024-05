Diversity Month 2024

9 Maggio 2024

(Adnkronos) –

Tutte le iniziative di QVC Italia in ambito DE&I

Milano, 9 maggio 2024 – Il Diversity Month, o Mese della Diversità, è dedicato alla celebrazione e al riconoscimento delle diverse culture, background e tradizioni uniche. Per QVC Italia e Qurate Retail Group, il gruppo internazionale di cui fa parte, coltivare ambienti inclusivi è già una priorità.

Molte, infatti, sono le attività a supporto della strategia Diversity, Equity & Inclusion portate avanti da tempo. Iniziative importanti affinché tutti si sentano rispettati e liberi di esprimere se stessi in modo autentico, favorendo al contempo un clima aziendale in grado di generare migliori performance di business e creare innovazione. E questo si riflette anche nell’offerta di contenuti e prodotti che vengono proposti ogni giorno ai clienti attraverso una comunicazione che esalta la potenza della diversità in tutte le sue forme.

Come parte delle attività sul tema di inclusione della disabilità prosegue per esempio con successo il progetto di QVC Italia “Isola Formativa” che si propone di formare un gruppo di tirocinanti a inizio carriera portatori di disabilità, al fine di dotarli di competenze e conoscenze che facilitino il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto prevede l’inserimento in azienda di 10 persone con disabilità in qualità di tirocinanti per 3 anni.

Un’area strategica del programma Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) consiste nell’attrarre, mantenere e sviluppare una forza lavoro diversificata. A sostegno degli obiettivi DE&I, QRG intende migliorare la diversità nelle assunzioni sviluppando obiettivi e processi volti ad aumentare la quantità di talenti qualificati e sottorappresentati presi in considerazione per ogni posizione aperta. Un approccio è l’implementazione di liste di candidati diversificate, una pratica efficace per migliorare la ricerca e la considerazione di un più ampio bacino di talenti.

Per quanto riguarda la selezione è stata già introdotta la strategia per candidati eterogenei (Diverse Candidate Slates) che richiede l’inclusione di almeno due candidate donne nel processo di selezione per i ruoli di leadership e che contribuisce a garantire l’equità retributiva attraverso la nostra filosofia e il nostro approccio retributivo. Nella sede italiana di QVC Italia, le donne rappresentano la metà della dirigenza, compreso il CEO di QVC Italia.

All’interno della strategia Diversity, Equity&Inclusion da segnalare inoltre il costante impegno degli ERG (Employee Resource Group) che in QVC Italia sono nominati TMRG (Team Member Resource Group), gruppi di team member volontari che propongono, progettano e implementano iniziative su tematiche rilevanti per la comunità aziendale e sviluppano progetti concreti a supporto della diversità, equità e inclusione.

I TRMG hanno degli “sponsor” che ne hanno curato fin dall’inizio la loro organizzazione e le iniziative messe in campo. Tra questi Roberta Roccanova – Director General Counsel di QVC Italia – che pochi giorni fa è stata premiata da InspiraLaw Italia tra le 50 giuriste italiane impegnate lato DE&I.

Sempre sul fronte gender equity da segnalare l’importante certificazione UNI/PdR 125:2022 ad oggi l’unico riconoscimento formale per le aziende, ottenuta all’inizio dell’anno da QVC Italia. Questo riconoscimento è arrivato qualche mese dopo la certificazione IDEM. Si tratta, in questo caso, di una certificazione privata che misura l’impegno nella parità di genere, basandosi su misurazioni rigorose che prendono in considerazione quattro dimensioni aziendali fondamentali: carriera, retribuzione, organizzazione e cultura.

Ufficio Stampa QVC Italia:

PR&PRESS AD MIRABILIA:

Tel. 024382191 – qvc@admirabilia.it

Contatti:

Laura Sanfelici – sanfelici@admirabilia.it

Rebecca Bontempi –bontempi@admirabilia.it

QVC Italia

Sabrina Pigola – sabrina.pigola@qvc.com

Donatella Muntoni – donatella.muntoni@qvc.com

Su QVC

QVC è leader nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. QVC condivide con i propri clienti storie ed insight in maniera vivace e coinvolgente. QVC ha un’offerta in continua evoluzione di brand noti e nuovi prodotti delle categorie casa, bellezza, moda e accessori e crea relazioni autentiche con i propri clienti attraverso esperti di prodotto, storie coinvolgenti e un servizio clienti di qualità. Con sede a West Chester, Pa. e fondata nel 1986, QVC è presente negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Italia. In tutto il mondo, QVC raggiunge più di 200 milioni di abitazioni con i suoi 12 canali TV e altri milioni di abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, mobile App e pagine social. QVC è parte di Qurate Retail GroupSM, il più grande player del vCommerce (video commerce) al mondo e comprende sei brand del settore retail come QVC, HSN, Ballard Designs®, Frontgate®, Garnet Hill® and Grandin Road® che offrono un’esperienza di shopping che mette al centro le relazioni personali. QVC è presente in Italia dal 2010. La sede italiana è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia. Per saperne di più: corporate.qvc.it

Shop with Joy shop with QVC – Canale 32 digitale terrestre e tivùsat , QVC+, canale 132 tivùsat HD, canale 475 Sky e Sky HD, www.qvc.it