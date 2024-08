DJI sarà a IFA 2024 per presentare il nuovo drone per vlog, la nuova tecnologia per e-bike, stazioni di alimentazione portatili e molto altro

29 Agosto 2024

– DJI continua a spingersi oltre i limiti del possibile con un’ampia gamma di prodotti innovativi

BERLINO, 29 agosto 2024 /PRNewswire/ — DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili, delle tecnologie per le riprese creative e dei sistemi motore per e-bike, è entusiasta di svelare le sue straordinarie novità a IFA 2024. Dal 6 al 10 settembre, i visitatori di IFA Berlino avranno l’opportunità di mettere mano alle innovative soluzioni di DJI attraverso dimostrazioni pratiche e workshop interattivi, che sveleranno il futuro dei droni, dei sistemi delle immagini, delle biciclette e delle stazioni di alimentazione portatili.

“Siamo entusiasti di presentare i nostri nuovi prodotti a IFA, la più grande fiera europea per l’elettronica di consumo”, ha dichiarato Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy di DJI. “Il nostro obiettivo è dimostrare, a utenti esperti e non, quanto la nostra tecnologia all’avanguardia sarà in grado di ispirare la loro creatività e trasformare il loro modo di vivere. Quest’anno, porteremo orgogliosamente in fiera un nuovo drone palmare per vlog e le nostre rivoluzionarie innovazioni per mountain bike elettriche, che apriranno a un mondo di nuove possibilità per il divertimento outdoor.”

La bicicletta Amflow PL, presentata pochi giorni fa, è la prima eMTB full-power con dimensioni e peso che eguagliano i modelli super leggeri. È anche la prima mountain bike elettrica dotata di DJI Avinox Drive System, la tecnologia all’avanguardia DJI applicata a motore e batteria, per offrire prestazioni senza precedenti e funzionalità intelligenti per le e-bike. Caratteristiche di DJI Avinox:

IFA 2024 segna il debutto di DJI Power 1000 sul mercato europeo. DJI vanta una lunga storia nella ricerca e sviluppo di batterie dedicate a prodotti per uso ricreativo, professionale, per l’industria e per l’agricoltura. Queste stazioni di alimentazione portatili erogano una potenza in uscita ad alta capacità, due porte USB-C che supportano la ricarica super veloce e un livello di rumorosità estremamente basso quando in carica. La serie DJI Power garantisce la ricarica dei dispositivi sia all’aperto che in casa, fornendo un’alimentazione silenziosa e affidabile in un’ampia gamma di scenari.

Scopri FlyCart 30, Matrice 350 RTK, Matrice 30T, la serie Mavic 3 Enterprise, DJI Dock 2 e Agras T50, tutti progettati per migliorare l’efficienza operativa e la produttività in vari settori industriali.

Per promuovere la creatività e lo sviluppo delle abilità, DJI offre una serie di workshop professionali e ricreativi condotti da film maker e creatori di contenuti esperti. Questi workshop sono aperti a tutti i visitatori IFA e offrono spunti utili per creare contenuti di alta qualità in modo semplice.

IFA aprirà le sue porte a Messe Berlin dal 6 al 10 settembre 2024. Visita lo stand DJI nel padiglione 17-110 per conoscere tutte le novità e osservare da vicino il futuro della tecnologia di droni, fotocamere, biciclette e stazioni di alimentazione portatili.

