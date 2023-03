Dolore al ginocchio: le cause principali da non sottovalutare

Marzo 2, 2023

(Adnkronos) – Milano, 2 Marzo 2023. Tutti durante la loro vita hanno accusato almeno una volta un dolore al ginocchio, che sia di lieve o grave entità. Quando questo dolore sparisce dell’arco di qualche giorno non è necessario indagare sulle cause, il discorso è invece diverso se il dolore tende a ripresentarsi continuamente o se rimane stabile nel tempo, senza mai sparire del tutto. L’infiammazione al ginocchio può avere delle conseguenze, quindi è importante individuare le cause del dolore con un approfondimento sul dolore al ginocchio, utilizzando un infiammatorio per il ginocchio solo se prescritto dal medico.

Quando si riscontra un problema medico come il dolore al ginocchio è importante chiedere sempre il parere di un professionista, evitando i rimedi fai da te. Un dolore improvviso può essere dovuto da un danno subito dato che l’articolazione del ginocchio è particolarmente sensibile, soprattutto perché sorregge tutto il peso del corpo e dei carichi aggiuntivi. Le persone più soggette ad avere un dolore al ginocchio sono quelle in sovrappeso o quelle particolarmente sportive, che rischiano sempre di subire traumi in questa parte del corpo.

Quando si può riscontrare un dolore al ginocchio?

Non è facile individuare la causa del dolore al ginocchio perché può essere provocato da diversi fattori, alcuni più gravi di altri. Il dolore può presentarsi per via di distorsioni o stiramenti, soprattutto quando si fa sport a livello agonistico, oppure per la lesione del menisco o della cartilagine. Può presentarsi inoltre una tendinite, l’osteoartrite, la borsite, la rottura dei legamenti come le rotture del legamento crociato anteriore o dei tendini, l’artrite settica, la gotta, la sindrome di Osgood-Schlatter.

L’osteoartrite è una malattia degenerativa delle articolazioni che può causare dolore, rigidità e infiammazione al ginocchio che non va assolutamente sottovalutata. La borsite, invece, è un’infiammazione delle piccole sacche piene di liquido che attutiscono l’articolazione del ginocchio. La sindrome del dolore femoro-rotuleo è invece una condizione che provoca dolore intorno alla rotula, spesso a causa di un uso eccessivo. In base alla diagnosi, il trattamento di cura può essere diverso, per questo è fondamentale individuare la causa prima di procedere con una terapia specifica e migliorare così lo stato di salute generale.

Come individuare la patologia che causa il dolore al ginocchio

Dato che il dolore al ginocchio può essere dovuto da cause molto differenti, è importante analizzare bene i sintomi e chiedere il parere di uno specialista. Il dolore può avere caratteristiche molto diverse in base al soggetto, la prima cosa da fare è focalizzarsi sulla localizzazione del dolore. Si può infatti provare dolore nella parte posteriore, in quella anteriore oppure nei lati. Per fare una diagnosi accurata però non basta considerare la zona in questione, ovvero il ginocchio, ma verificare anche se sono presenti altri sintomi. Può presentarsi del rossore, del gonfiore o una forte rigidità quando si effettuano alcuni movimenti. Il trauma solitamente si riconosce per via di un visibile ematoma, a volte però è più difficile capire da dove nasce il dolore, perché può essere graduale e non improvviso. Un medico può sfruttare tutte queste informazioni per capire se il dolore al ginocchio riguarda i legamenti, l’osso, i tendini o la cartilagine. Per fare una diagnosi è importante sapere quali sono le abitudini del paziente, se fa sport regolarmente e quale è la sua storia clinica. I raggi X o la risonanza magnetica sono gli esami principali che vengono fatti per approfondire il problema del ginocchio e prescrivere una cura.

A volte però succede che il dolore al ginocchio è talmente forte che non si riesce ad aspettare il momento della diagnosi. In questo caso ci sono dei rimedi che possono alleviare il dolore temporaneamente e dare un po’ di sollievo. Il protocollo che viene consigliato in caso infortunio e che consente di non peggiorare la situazione si chiama RICE: R (riposo), I (ghiaccio), C (compressione), E (elevazione). Stare a riposo è fondamentale per non sottoporre il ginocchio ad un continuo stato di stress, si possono fare impacchi di ghiaccio e fasciare il ginocchio, tenendo la gamba sollevata per favorire la corretta circolazione del sangue, tenendo controllato il gonfiore. Ovviamente questa procedura si può fare in autonomia ma non può essere considerata una cura o un rimedio stabile, se il ginocchio non si sgonfia e il dolore persiste bisogna assolutamente contattare dei medici specializzati.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl per Link Easy