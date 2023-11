‘DOMINO: The Little One’, l’esperienza di gaming immersiva lanciata da Beko, coinvolge nella realtà climatica

Novembre 14, 2023

– Per vedere il trailer fare clic qui

AMSTERDAM, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ — Beko**, uno dei principali produttori europei di elettrodomestic, oggi presenta il trailer di DOMINO: The Little One, la primissima esperienza di gioco single player dell’azienda. Con il lancio mondiale in programma per il 23 novembre, DOMINO: The Little One è un gioco platform 2D d’avventura gratuito, per ogni tipo di pubblico, creato per aumentare la consapevolezza delle conseguenze e delle sfide del cambiamento climatico presso i consumatori.

Beko, in qualità di produttore che lancia un’esperienza di questo tipo, con la sua missione volta a migliorare le soluzioni per la sostenibilità in ogni abitazione del mondo punta a mettere in discussione le convenzioni e a superare gli ostacoli.

Disponibile per il download su Steam a partire dal 23 novembre, con supporto dei dispositivi iOS e Android, DOMINO: The Little One è un videogame single player che impegna i giocatori in una serie di quattro capitoli successivi, ciascuno collegato a un importante problema ambientale. I capitoli includono un panorama che affronta il problema delle plastiche monouso, un ambiente che evidenzia l’impatto dei combustibili fossili, un contesto di squilibrio ecologico e un mondo devastato dalla deforestazione. I giocatori assumeranno il ruolo di Domino, un bambino introverso ed eco-ansioso con una missione: risolvere importanti problemi dell’ambiente mentre sogna. Il giocatore per tutto il viaggio è accompagnato da una voce misteriosa che incoraggia Domino a superare le paure associate al cambiamento climatico e gli indica le azioni che deve compiere per risolvere i problemi.

Dalle lavastoviglie e lavatrici che produce, fino ai suoi aspirapolvere e macchine per il caffè, Beko sfrutta una tecnologia all’avanguardia per integrare la sostenibilità nella casa di ogni consumatore. Con il lancio di DOMINO: The Little One, Beko vuole raggiungere una platea più vasta in materia di cambiamento climatico, oltre agli elettrodomestici che produce.

Commentando il debutto di Domino, Akın Garzanlı, direttore marketing di Beko, ha dichiarato: “Domino rappresenta un tipo di lancio estremamente diverso per noi di Beko. I risultati dell’evento Green Game Jam organizzato dall’ONU dimostrano chiaramente che il mondo della sostenibilità e quello dei videogame tendono a unire le forze, con il 68% dei giocatori che vuole impegnarsi maggiormente nelle questioni ambientali. Sono appassionati che vogliono impegnarsi di più, imparare di più e contribuire di più. Vogliono essere parte della soluzione. Domino è il nostro modo per rapportarci a loro. È un gioco che presenta le scelte possibili, incoraggiando a pensare in modo critico e ad agire in modo etico. Vi invitiamo a giocare con Domino e a condividerlo con altri, sperando che lo troviate divertente e informativo*.

Tra le caratteristiche principali di Domino ricordiamo:

DOMINO: The Little One sarà disponibile a partire dal 23 novembre 2023 su piattaforme quali l’App Store, Google Play e Steam.

Informazioni su Beko**

Beko è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli elettrodomestici che offre un’ampia gamma di prodotti innovativi e sostenibili. Con oltre 40.000 dipendenti, filiali in 53 paesi e 30 fabbriche in 9 paesi, Beko ricopre un ruolo fondamentale all’interno della sua casa madre, l’organizzazione globale Arçelik. I 30 centri e gli uffici R&D e di progettazione mondiali dell’azienda, con cui collaborano oltre 2.300 ricercatori, vantano a tutt’oggi più di 3.500 brevetti internazionali, concessi o in via di registrazione. In linea con la vision dell’azienda, “Rispettare il mondo, rispettati in tutto il mondo”, Beko è orgogliosa di far parte di un portafoglio di 14 marchi consumer, di proprietà di Arçelik, o utilizzati con licenza limitata (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko, Singer*, Hitachi*), per il quarto anno consecutivo insigniti della valutazione più elevata nella categoria DHP Household Durables di S&P Global Corporate Sustainability Assessment (sulla base dei risultati ottenuti nel dicembre 2022).

* Licenziatario limitato ad alcune giurisdizioni.** Beko B.V. è un’azienda del gruppo Arçelik, proprietario dei marchi internazionali Beko e Grundig.

