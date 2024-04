Domus Flegrea e Domus Relais Posillipo, Napoli: “Case albergo per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, per una vita attiva ed indipendente”

5 Aprile 2024

(Adnkronos) – Attività ricreative, benessere e socialità all’interno delle residenze per anziani, un’esperienza di vita stimolante e ben connessa

Napoli, 5 aprile 2024. Le case albergo per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti rappresentano una soluzione ottimale per tutti i senior che desiderano una vita attiva ed indipendente in un ambiente confortevole e sicuro. Queste strutture offrono una vasta gamma di servizi che le rendono una scelta ideale per le famiglie e gli anziani che desiderano mantenere la propria autonomia e godere di un’assistenza adeguata ma discreta.

Domus Flegrea e Domus Relais Posillipo sono due strutture ricettive per anziani site sul territorio di Napoli, in due contesti urbani accoglienti e ben collegati, che permettono agli ospiti di condividere serenamente la terza età grazie a servizi residenziali ed alberghieri, per brevi o lunghi periodi di tempo.

“Le case albergo per anziani autosufficienti, anche conosciute come case albergo o residenze albergo per anziani, sono strutture che offrono servizi abitativi ed assistenziali per persone ‘over’ in grado di vivere in modo autonomo, ma che desiderano maggiore sicurezza, comfort e comodità rispetto al vivere da sole nelle proprie case”, spiega Michel Turizio, titolare delle due strutture partenopee. “Le nostre residenze alberghiere per anziani sono progettate appositamente per coloro che sono avanti con l’età e che desiderano vivere in un ambiente adatto alle loro esigenze, con accesso a vari servizi di supporto. A differenza delle case di riposo, le nostre case albergo per anziani sono luoghi di incontro e di socializzazione che, attraverso l’organizzazione di laboratori creativi, gite fuori porta e tante altre iniziative, creano costantemente momenti di partecipazione attiva alla vita, essenziali per abbattere il senso di solitudine tipico delle persone anziane, supportando ed incentivando il loro bisogno di autonomia”.

Soggiornare in una casa albergo per anziani come la Domus Flegrea e la Domus Relais Posillipo significa essere assistiti da uno staff qualificato ed incaricato di prendersi cura di ogni ospite assicurando diversi tipi di servizi tra cui: supporto nell’igiene personale e nella pulizia delle camere, servizio di lavanderia, servizio ristorazione con menù calibrati, somministrazione di farmaci e tutta l’assistenza sanitaria necessaria per garantire il benessere e la tranquillità degli ospiti. La posizione strategica delle due strutture, vicine a servizi essenziali come negozi, centri medici ed aree verdi, garantisce ai propri ospiti un’esperienza di vita conveniente, stimolante e ben connessa.

“Uno dei principali vantaggi offerti dalle nostre strutture è la possibilità di vivere in un ambiente comunitario con persone della propria età e con interessi simili, creando così un senso di appartenenza e socializzazione attiva”, sottolinea Turizio. “Gli anziani possono partecipare a numerose attività ricreative, eventi sociali e programmi di benessere, garantendo loro un’esperienza di vita ricca e appagante. Nelle nostre strutture offriamo un’assistenza personalizzata, consentendo agli anziani di mantenere la propria indipendenza mentre ricevono il supporto necessario per le attività quotidiane. Gli ambienti sono progettati per essere accessibili e sicuri, con spazi privati e comuni e servizi all’avanguardia. Queste strutture sono pensate per offrire comfort e praticità, con la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di alloggio in base alle esigenze personali. Il nostro obiettivo è quello di permettere a chi è avanti con gli anni, e per quanto sia possibile, di vivere autonomamente, facendo leva sulla capacità di continuare a mantenere i propri ritmi di vita in un contesto adeguato, dotato di ogni comfort abitativo ed assistenziale”.

Contatti:

www.domusflegrea.it

www.domusrelaisposillipo.com