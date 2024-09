Dongfeng debutta al Sud Italia con Maldarizzi Automotive

30 Settembre 2024

(Adnkronos) – Preview esclusiva in Fiera del Levante 2024

Bari,30/09/2024. Sarà Maldarizzi Automotive la casa per il Sud Italia del nuovo brand automotive Gruppo Dongfeng, leader mondiale nella produzione di auto elettriche, ibride e termiche di fascia media e premium. Il Costruttore della Repubblica Cinese ha scelto il dealer meridionale tra i partner di vendita per il mercato italiano quale official dealer per Puglia e Basilicata e ha l’ambizioso obiettivo di aprire ben 20 showroom sul territorio nazionale entro il 2025.

Grandi prospettive per il brand “del futuro” che ha segnato il suo debutto europeo alla tre giorni del Salone Auto Torino 2024, mettendo in mostra i modelli più iconici del brand: dal SUV Dongfeng Huge, alle eleganti Mage e Shine, dal tecnologico Voyah Free al super fuoristrada MHero. Tutti rappresentativi del design futuristico e delle soluzioni tecnologiche all’avanguardia che contraddistinguono il marchio.

Maldarizzi Automotive ha scelto la storica campionaria barese per la preview esclusiva del nuovo brand che conferma la volontà dell’azienda a cogliere nuove opportunità e la sua attenzione all’innovazione del mercato. “Una mossa speciale” per il dealer che è pronto ad una nuova partita tutta da giocare e che proietta la sua nuova sfida anche nel concept dell’esposizione che li vedrà in Fiera. Uno stand a scacchiera, sulla quale a fare scacco matto saranno le vetture Dongfeng.

Il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, presidente della Maldarizzi Automotive, accoglie con entusiasmo questa collaborazione: “Il progetto Dongfeng, che significa letteralmente ‘Vento dell’Est’, porta con sé un vento di innovazione dall’Oriente. Dopo un anno di incontri e progettazione con Dongfeng, siamo orgogliosi di presentare questo brand rivoluzionario proprio in occasione della 84esima edizione della Fiera del Levante, un evento che da sempre simboleggia l’incontro tra culture e mercati diversi.”

“Siamo entusiasti di presentarci per la prima volta al pubblico della Fiera del Levante attraverso una partnership prestigiosa come quella con Maldarizzi Automotive. – esordisce l’Avvocato Bruno Mafrici, CEO di Car Mobility SRL e di DF Italia, che continua: “Ad unirci in questa avventura c’è senza dubbio lo spirito innovatore che accomuna la nostra azienda alla visione di Maldarizzi Automotive. Siamo certi che otterremo grandi risultati insieme.”

Dal 1979, Maldarizzi Automotive si distingue come uno dei più grandi dealer nazionali, con sedi in Puglia e Basilicata. Oltre alla vendita di veicoli nuovi e usati, l’azienda offre servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, e una vasta gamma di soluzioni per la mobilità, sempre ispirandosi ai più recenti trend internazionali. Tra i suoi valori chiave, trasparenza e attenzione al cliente, che sono al centro di un’esperienza d’acquisto unica e personalizzata. Maldarizzi Automotive conta oggi oltre 330 collaboratori e ha raggiunto un fatturato consolidato di circa 300 milioni di euro nel 2024.

Le concessionarie ufficiali del gruppo rappresentano marchi come Lamborghini, Morgan Motor, Mercedes-Benz, AMG, Mercedes V e Vans, smart, Skoda, MG Motor, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Ineos Grenadier. Inoltre, Maldarizzi Automotive offre una gamma completa di servizi attraverso divisioni specializzate come Maldarizzi 4Business per i veicoli commerciali e MaldarizziRent per il noleggio a medio e lungo termine.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.maldarizzi.com

