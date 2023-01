DonnaUp, il magazine delle donne, per le donne, dedicato al benessere

Gennaio 27, 2023

(Adnkronos) – 27/01/2023,SALERNO – Le donne, e non solo, interessate al benessere, ai rimedi naturali e alle ricette salutari oggi hanno una fonte di informazione in più. Stiamo parlando di DonnaUp, il sito che presenta una redazione completamente al femminile, che propone temi cari alle donne in modo approfondito e intelligente.

Il progetto nasce da un’idea di Maria Campograsso, che ha riunito un team di giovani donne per offrire ogni giorno spunti interessanti e articoli approfonditi.

Cosa si trova su DonnaUp

Come si è già detto, questo magazine online è preparato dalle donne per le donne. I temi e le rubriche presenti sono quindi quelli più cari a questo tipo di pubblico: dalla bellezza al benessere, dal lifestyle al food, uno degli argomenti più seguiti negli ultimi anni. L’attenzione è poi posta costantemente sui nuovi trend del momento, in modo che le informazioni e le notizie offerte rispondano costantemente alle esigenze del pubblico cui si rivolgono. DonnaUp è un magazine disponibile in rete, questo implica anche che quotidianamente sono disponibili nuovi articoli, sempre scritti con grande attenzione e dinamismo per rispondere alle esigenze di un pubblico esigente e impegnato, che desidera tenersi aggiornato e informato.

Le rubriche

Le rubriche disponibili sul sito DonnaUp sono varie, a partire dal Benessere, che è uno dei topic maggiormente trattati, insieme al Food e al Lifestyle. Ogni giorno vengono trattati nuovi argomenti utilizzando uno stile piacevole e accattivante, che informa senza annoiare e intrattiene senza sforzo. L’attenzione a mantenere uno stile chiaro e a offrire informazioni complete è costante. Per questo buona parte dei contributi è corredato da link a pagine di grande utilità; in questo modo chi desidera conoscere più a fondo uno specifico argomento, che può essere l’aglio e tutti i suoi benefici o il miglior utilizzo possibile per le bustine di gel di silice, così come tanti altri nei più svariati ambiti, lo può fare in modo approfondito.

Il Food

Negli ultimi anni molte persone si sono avvicinate al mondo del Food, inteso sia come piacere per l’atto del cucinare piatti nuovi, sia come desiderio di conoscere i trend del momento o le ricette della tradizione. Su DonnaUp il cibo riveste un ruolo essenziale, infatti moltissimi articoli sono dedicati a questo argomento. Sempre tenendo presente le esigenze odierne, perché oggi non si può parlare di cibo dimenticando il benessere e il desiderio di mantenersi in forma. Le ricette disponibili sono molte, sta alla lettrice la scelta di quali provare subito a casa propria.

Idee per il fai da te

Tra gli argomenti trattati su DonnaUp ricordiamo anche il fai da te e il riciclo creativo, due temi particolarmente caldi. Trovare delle idee su come riutilizzare vecchi barattoli o i cassetti di un mobile che non si utilizza più è sempre interessante. Per altro, mantenersi attive e avere delle idee creative è un’attività che stimola il benessere di tutto l’organismo. Allora perché non farsi ispirare dalle redattrici di DonnaUp, che offrono costantemente proposte aggiornate e semplici da eseguire.

Per approfondimenti:

Link: https://donnaup.it

Contatti: info@donnaup.it