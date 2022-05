Doosan Machine Tools cambia nome e diventa DN Solutions.

Maggio 27, 2022

SEOUL, Corea del Sud, 27 maggio 2022 /PRNewswire/ — Doosan Machine Tools (CEO: Kim Jae-Seop) ha annunciato il 25 maggio 2022 che cambierà il suo nome in DN Solutions e si evolverà come leader delle soluzioni totali per l’industria manifatturiera.

Il nuovo nome di Doosan Machine Tools, DN Solutions, sarà utilizzato dal 2 giugno 2022 e rappresenta un nuovo inizio dopo la fusione con DN Automotive, che è diventata la sua nuova casa madre nel gennaio di quest’anno.

La D in DN allude ai 45 anni di storia di fiducia costruita da Daewoo e Doosan, i predecessori di DN Solutions, insieme a DTR Automotive, il predecessore di DN Automotive. N rappresenta Now & New, la volontà del Gruppo DN di aprire nuove strade affrontando costantemente nuove sfide piuttosto che essere compiacenti per i risultati passati. Significa anche che inizierà una nuova e più grande era rafforzata dalla forte sinergia tra le due aziende che ora sono diventate un’unica famiglia.

DN Solutions si impegna ad evolversi come un vero produttore globale con il nuovo nome rafforzando i suoi vantaggi competitivi rispetto agli attuali motori di crescita e costruendo in modo proattivo una presenza nelle aree di crescita futura attraverso investimenti aggressivi per espandere le capacità produttive con una gestione sostenibile per la responsabilità sociale. Lavorerà a stretto contatto con DN Automotive, il suo azionista di controllo, nell’identificazione di nuovi motori di crescita per diventare un fornitore di soluzioni per l’industria manifatturiera globale.

DN Automotive, azionista di controllo di DN Solutions, è un produttore di componenti automobilistici fondato nel 1971 che produce pneumatici, batterie e VMS (Vibration Management Systems). È uno dei primi tre produttori nel mercato globale VMS e fornisce circa 30 OEM leader a livello globale, tra cui GM, BMW e Tesla.

“Questo cambio di nome aveva lo scopo di evidenziare il nostro impegno a diventare un produttore globale. DN Solutions e DN Automotive creano un effetto sinergico lavorando insieme per trovare nuovi motori di crescita e massimizzare le capacità produttive”, ha dichiarato Kim Jae-Seop, CEO di DN Solutions. “Ci impegniamo a offrire soluzioni di produzione complete a una vasta gamma di settori basati su nostri prodotti competitivi”.

Inoltre, DN Solutions ha partecipato a SIMTOS 2022, che si è tenuto presso KINTEX, Corea del Sud dal 23 al 27 maggio 2022. Sono stati esposti vari prodotti utilizzanti le ultime tecnologie, tra cui un centro di lavoro a 5 assi ibrido, di grandi dimensioni, nonché una vasta gamma di prodotti e soluzioni per l’industria IT e dei semiconduttori. Si è tenuta una cerimonia per annunciare il nuovo nome dell’azienda e condividerne il significato e la visione per il futuro.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1826501/DN_Logo.jpg