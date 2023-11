Dopo questo concerto, nasce tra il pubblico il desiderio di visitare il Guangdong

Novembre 24, 2023

CANTON, Cina, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ — Articolo di GDToday:

Il 17 novembre, a Bologna (fuso orario di Roma), si è tenuto un concerto di musica tradizionale del Guangdong. Oltre 100 spettatori italiani hanno assistito all’esecuzione, proposta dall’Orchestra Cinese del Guangdong.

Mauro Felicoro, assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, ha ricordato nel suo discorso di benvenuto che la Regione Emilia-Romagna intrattiene ottime relazioni con la provincia del Guangdong. Spera che entrambe le regioni possano rafforzare la cooperazione riguardante la protezione e lo sviluppo del patrimonio immateriale.

“La nostra cooperazione non si fermerà qui e spero che altri giovani della Regione Emilia-Romagna possano studiare in Cina e conoscerla più a fondo e, inoltre, che le nostre relazioni possano approfondirsi” ha dichiarato.

Claudio Mazanti, consigliere comunale di Bologna, ha sottolineato che la città vanta una solida amicizia con la provincia del Guangdong e spera che le relazioni bilaterali possano svilupparsi verso una nuova fase.

L’Orchestra Cinese di Guangdong ha eseguito famosi brani del Guangdong, come In Celebration of Good Times, Rain Lashing on the Plantain e Thunder in a Drought. Ha anche eseguito la famosa canzone italiana Torna a Surriento, interpretandola con strumenti musicali cinesi e riscuotendo un enorme applauso dagli spettatori.

Una spettatrice italiana ha riferito a GDToday che era la prima volta che ascoltava un concerto eseguito con strumenti musicali cinesi e il concerto aveva suscitato in lei l’interesse a visitare il Guangdong.

“È una splendida opportunità di combinare insieme la tradizione italiana e la tradizione cinese” ha affermato un altro spettatore. “Ci interessano anche gli strumenti musicali della tradizione cinese, perché sono diversi dagli strumenti occidentali. Il loro suono è molto interessante”.

Inoltre, gli spettatori sono stati attratti dal fascino della cultura Lingnan, acquisendo conoscenze sul patrimonio culturale immateriale di Guangdong in occasione del concerto anche attraverso l’arte del taglio della carta del Guangdong, la fabbricazione di statuette in argilla e la degustazione del tè Kung Fu di Chaozhou.

Il concerto è una delle attività dell’iniziativa “2023 Charming China—Cultural Exhibition from Guangdong”. L’evento, che comprende concerti di musica del Guangdong, una mostra d’arte, una mostra fotografica e altro ancora, si è tenuto anche in Egitto e in Malesia.

L’evento mira a promuovere gli scambi culturali e la reciproca conoscenza tra la Cina e i paesi dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia, presentando il profondo patrimonio culturale della civiltà cinese e il fascino della cultura Lingnan nel mondo.

Reporter:Steven Yuen da Bologna (Italia)

