Dott. Antonio Napoletano: “La prevenzione è un fattore importante nei problemi di calvizie

Luglio 11, 2022

(Caserta, 11/07/2022) – Le cause principali della perdita di capelli possono essere di natura genetica e ormonale, ma non solo. Il dott. Antonio Napoletano, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica ed esperto in trapianto di capelli, spiega perché la giusta prevenzione può aiutare a risolvere il problema.

Caserta, 11/07/2022 – La perdita dei capelli è un problema che colpisce sempre più persone: statisticamente, nel nostro Paese, ne soffre l’80% degli uomini. Non è solo un problema estetico, ma può generare un forte impatto anche sull’autostima. La calvizie, infatti, può compromettere fortemente la serenità e le relazioni sociali. Non è un evento legato solo all’età adulta, ma in alcune persone più predisposte può presentarsi anche in giovane età. Oggi è possibile intervenire per fermarla con soluzioni meno impattanti rispetto al passato. Ma la prima operazione importante è la prevenzione, anche in funzione del mantenimento dei capelli in vista di un trapianto chirurgico.

“I soggetti maschili sono più predisposti alla caduta dei capelli e le cause principali sono fattori di tipo genetico ed ormonale – sottolinea il dott. Antonio Napoletano, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica ed esperto in tricologia – a questo si aggiungono anche altre motivazioni come stress, fumo, diete dimagranti, anemia o malattie specifiche. Ovviamente nessuno ci può dire come una calvizie possa evolvere nel tempo. Però per non aggravare il quadro e mantenere la buona salute dei capelli il consiglio che mi sento di dare è riservare prima di tutto la giusta importanza alla prevenzione. Si può agire il prima possibile sia con farmaci topici specifici, da gestire a casa in base al paziente, che con terapie da eseguire in uno studio medico specializzato”.

Per risolvere i problemi di calvizie non esiste una soluzione uguale per tutti, ma trattamenti personalizzati in base alle condizioni del paziente e alle cause del problema. “A volte la caduta dei capelli può essere anche la spia di problematiche più importanti – sottolinea il dott. Napoletano – per questo è importante rivolgersi ad un medico specialista che può comprenderne le cause, spesso differenti da persona a persona, e indirizzare verso la giusta cura. Nel campo della chirurgia delle calvizie oggi ci sono a disposizione nuove soluzioni di alta specializzazione e molto meno invasive rispetto al passato. Le reazioni avverse sono minime e in pochi giorni il paziente torna alla sua vita quotidiana”.

La chirurgia della calvizie ha raggiunto oggi traguardi significativi e può restituire risultati permanenti migliorando l’autostima. Rivolgersi a medici esperti e con comprovata esperienza garantisce di avere i migliori consigli anche in fase di prevenzione. Il dott. Antonio Napoletano è titolare dell’omonimo studio a Curti, nel casertano. Chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico, è esperto in trapianto di capelli e nelle nuove tecniche contro le calvizie.

