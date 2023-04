Dott. Massimo Carlot, Castelfranco Veneto: “Con la sedazione cosciente niente più dolore e paura del dentista”

Aprile 20, 2023

(Castelfranco Veneto – Treviso, 20/04/2023) – Tecnica sicura e consolidata per eliminare completamente il dolore e l’ansia nei pazienti odontofobici di ogni età

Castelfranco Veneto – Treviso, 20/04/2023 – La ‘paura del dentista’ è una fobia estremamente diffusa tra la popolazione che porta purtroppo a trascurare e rimandare continuamente cure importanti e necessarie, con il rischio reale di incorrere in gravi conseguenze per la propria salute.

Grazie alla sedazione cosciente, o sedazione ansiolitica, oggi è possibile eliminare la cosiddetta ‘odontofobia’ permettendo, alle persone che ne sono affette, di accedere alle cure fondamentali per malattie che, se non controllate e curate tempestivamente, possono degenerare arrecando ulteriori danni.

“La sedazione cosciente è ormai una pratica consolidata che permette a pazienti di ogni età e particolarmente sensibili di affrontare sedute odontoiatriche, interventi chirurgici e tecniche diagnostiche più o meno invasive, senza avvertire dolore ma, soprattutto, senza ansia e stress emotivo”, spiega il Dott. Massimo Carlot. “L’impiego di questa tecnica riflette la cura e l’attenzione che il medico riserva ai propri pazienti: riducendo l’ansia il dottore si preoccupa in primis del benessere del paziente durante la seduta, affinché egli viva l’esperienza di curarsi i denti in modo sereno e costruttivo. Con questa tecnica la salute del paziente è particolarmente tutelata dagli eventi derivanti dalla paura e dall’ansia – sottolinea – una procedura sicura che non coinvolge organi o funzioni vitali e che contribuisce significativamente al buon recupero post-operatorio permettendo altresì di ridurre le sedute, con evidente risparmio di tempo, disagi, farmaci e denaro”.

Lo Studio dentistico Dott. Massimo Carlot a Castelfranco Veneto Treviso si occupa a 360 gradi della cura del sorriso di adulti e bambini. Gestito dal Dottor Carlot, lo Studio garantisce la massima trasparenza in termini di deontologia e di responsabilità professionale, con un approccio da sempre orientato al rapporto diretto tra medico e paziente, in un ambiente accogliente e professionale in cui è possibile superare lo stress e la paura dovute alla cosiddetta ansia da dentista.

“La sedazione cosciente è una tecnica anestesiologica praticabile ambulatorialmente, somministrata in endovena o per inalazione, non invasiva e priva di controindicazioni, che permette al paziente di rimanere sveglio e collaborativo inducendo una sensazione di benessere generale e preservando la percezione vigile di tutto ciò che avviene attorno a sé”, precisa il Dott. Carlot. “Qualora si riconosca di avere ansia nel dover andare dal dentista, o qualsiasi altro medico, è bene parlarne con il diretto interessato. Il soggetto odontofobico necessita infatti di un piano di trattamento specifico che preveda il minor numero di appuntamenti; questo è uno dei grandi vantaggi della sedazione cosciente applicata nella pratica odontoiatrica, nella chirurgia implantare ma anche nelle sedute di riabilitazioni protesiche e di conservativa che richiedono diverse ore di collaborazione dei pazienti. I benefici della sedazione cosciente sono molteplici: elimina stati di tensione, stress ed ansia, riduce sensibilmente la percezione del dolore, induce comfort e predisposizione nel paziente e, di conseguenza, permette agli operatori la massima accuratezza degli interventi e della cura dentale per il successo dei trattamenti e, soprattutto, delle riabilitazioni complesse. Sappiamo bene quanto la salute sia essenziale e non c’è cosa peggiore di permettere alla paura di rinunciare alle cure che consentono di migliorare la qualità della propria vita”.

