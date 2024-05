Dott. Mazzotta (Aesthe Medica): “Laser in medicina estetica, l’importanza di usare il macchinario adatto alla singola criticità”

3 Maggio 2024

(Adnkronos) – Dal ringiovanimento della pelle al trattamento di cellulite e cicatrici, ciascun problema richiede laser ad intensità specifica

Ferrara 3/05/2024.Trattamenti e terapie che prevedono l’utilizzo del laser sono tra gli strumenti più utilizzati nell’ambito della medicina estetica. Il progresso tecnologico, infatti, permette di poter contare su strumenti sempre più efficaci ed efficienti per affrontare le diverse problematiche. “L’elemento fondamentale è proprio la specializzazione degli strumenti: solo la scelta del laser più appropriato per affrontare ogni criticità permette di massimizzare gli effetti della terapia” spiega la dottoressa Laura Mazzotta, direttrice sanitaria del poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara e tra le pioniere della medicina estetica in Italia.

Del resto le applicazioni di questo tipo di tecnologia sono moltissime. “Con il laser frazionato non ablativo, per esempio, è possibile effettuare trattamenti per il ringiovanimento della pelle, andando a lavorare sul tono e la compattezza dei tessuti, e per intervenire sul rilassamento del collo e della parte inferiore del viso. E con intensità diverse lo strumento può essere utilizzato con successo anche per trattare il rilassamento cutaneo di gambe e addome” aggiunge il medico, sottolineando come il periodo tra settembre e maggio sia il più indicato per intraprendere questo tipo di percorsi, che richiedono di ripetere il trattamento per circa 3 o 4 volte, a distanza di un mese l’una dall’altra.

“Il vantaggio di utilizzare il laser non ablativo sta nel fatto che è capace di agire sugli strati più profondi della pelle, senza danneggiare quello superficiale, quindi senza lasciare cicatrici o crosticine che richiederebbero medicazioni” prosegue la dottoressa Mazzotta, che mette in evidenza “le potenzialità del laser frazionato non ablativo anche per il trattamento di cicatrici e smagliature presenti su viso e corpo”.

Ma le tipologie di laser disponibili sono numerosissime, così come le possibilità di impiego. Per l’epilazione, per esempio, è particolarmente indicato il Laser Alessandrite, mentre per agire sui capillari, sulle macchie della pelle e per rimuovere i tatuaggi servono lunghezze d’onda sempre diverse. “Il consiglio – prosegue il medico – è di rivolgersi a centri medici che dispongano di molti laser di ultima generazione e che possano quindi di utilizzare quello più adatto per il trattamento di ciascuna criticità. Solo così, infatti, è possibile ottenere risultati ottimali”.

