Dottor Antonio Matozzo, prevenzione orale: “Le visite in età pediatrica assicurano benefici a lungo termine”

7 Novembre 2024

(Adnkronos) – Il direttore dell’omonimo studio odontoiatrico, spiega l’importanza delle visite dentistiche fin dal terzo anno di età: “Un bambino che si abitua alla figura del dentista, non ne avrà paura. Servono ambienti organizzati e accoglienti”

Soverato (CZ), 07/11/2024.La prevenzione, in tema di salute, è oggetto di costante comunicazione in campo medico. Al di là dell’esistenza o meno di problematiche, infatti, il controllo può rappresentare una sana abitudine in grado di evitare complicanze successive. Un consiglio che vale non soltanto per gli adulti, come spiega il dottor Antonio Matozzo nel suo studio dentistico:

«La cultura della prevenzione deve essere diffusa a partire dall’età pediatrica, e per fortuna i genitori stanno cogliendo l’importanza di questa attenzione. Gli stessi adulti, fino a qualche tempo fa, si rivolgevano a un odontoiatra soltanto a seguito dell’insorgere del dolore».

Oggi, invece, anche grazie a campagne di sensibilizzazione e al lavoro degli stessi medici sui territori, le cose iniziano a cambiare. A partire dai più piccoli, la cui reale prevenzione inizia nei primi mille giorni a partire dal concepimento.

Ma dal punto di vista della prevenzione orale, a che punto siamo? E soprattutto, perché si spinge sull’importanza delle visite in età pediatrica?

«Le ragioni, oltre naturalmente a un fatto medico, sono innanzitutto di natura psicologica e culturale: un genitore che porta dal dentista il figlio di tre anni, il quale non ha alcun problema, elimina un primo importante pregiudizio, quello che associa il dentista ai concetti di fastidio e dolore. Per questo insisto su un punto: spegnere l’errata abitudine che porta a dire che “dal dentista si va quando c’è un’emergenza o un problema conclamato”, o peggio, rispetto ai bambini, “tanto sono i denti da latte che cadono”».

Un punto fondamentale, su cui il dottor Matozzo ha impostato il suo intero lavoro.

«I piccoli che arrivano nel mio studio, entrano in un mondo a misura di bambino. Un ambiente nel quale abbiamo inserito delle vere e proprie attrattive».

Come l’acquario, una calamita di forme e colori per i piccoli, che possono anche divertirsi con giochi, giornalini e simpatici regali elargiti a ogni visita di controllo. «Tutte queste attenzioni sono pensate per mettere a proprio agio anche gli adulti. Un genitore che vede il proprio figlio sereno in uno studio dentistico, mette da parte anche l’ansia, consapevole che il bambino è in un ambiente protetto e sicuro».

Un ambiente nel quale, soprattutto, si fa prevenzione:«Visitare un bambino significa poter prevenire e risolvere diverse problematiche: carie, scarsa conoscenza sulla profilassi, anomalie del frenulo (con disturbi della suzione, difficoltà dell’allattamento e disturbi del linguaggio in età pediatrica), malocclusione dentale derivante dall’uso prolungato del classico ciuccio, fino alle indagini sui problemi respiratori da rinite allergica e da asma, a volte segnalati dal fatto che il piccolo resta spesso con la bocca aperta».

Sono soltanto alcune delle problematiche che, grazie a regolari visite di prevenzione, possono essere monitorate e risolte. Il tutto grazie a uno staff medico accogliente e preparato, in grado di intervenire non soltanto sui bambini:«Il nostro studio accoglie naturalmente anche gli adulti, rispetto ai quali valuto anzitutto l’aspetto medico generale. Prima del lato strettamente odontoiatrico, infatti, mi occupo di analizzare lo stato di salute di un paziente, per poter intervenire in piena consapevolezza».

E così, chi si rivolge a realtà come lo studio dentistico del dottor Matozzo può avere la garanzia di interventi di chirurgia dentale e interventi di estetica condotti con la massima attenzione e professionalità. Anche per pazienti stranieri in vacanza.

«Dall’Inglese al Francese, per me lo studio delle lingue è un modo per far sentire a proprio agio chiunque. Per questo mi capitano spesso pazienti stranieri, perché qui, per ogni provenienza e fascia d’età, l’obiettivo è sempre uguale: far sentire tutti in un ambiente professionale, sicuro e accogliente».

