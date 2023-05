DOUBLE CHICKEN PLEASE DI NEW YORK È STATO NOMINATO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA NELLA SECONDA LISTA ANNUALE DEI NORTH AMERICA’S 50 BEST BARS

Maggio 5, 2023

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Messico, 5 maggio 2023 /PRNewswire/ — L’elenco dei North America’s 50 Best Bars, sponsorizzato da Perrier, è stato annunciato in occasione di una cerimonia di premiazione dal vivo il 4 maggio 2023 presso l’Hacienda Los Picachos a San Miguel de Allende, in Messico. La classifica annuale comprende bar in USA, Canada, Messico e Caraibi. Il Double Chicken Please di New York si è aggiudicato il No.1 ed è stato incoronato The Best Bar in North Americae The Best Bar in Northeast USA, sponsorizzato da Perrier, mentre l’Handshake Speakeasy di Città del Messico si è classificato No.2, venendo nominato The Best Bar in Mexico, seguito da Katana Kitten di New York City al No.3.

Il Civil Liberties di Toronto (No.12) si aggiudica il titolo di The Best Bar in Canada per il secondo anno consecutivo, mentre La Factoría di Porto Rico, al No.24, conserva il titolo di The Best Bar in the Caribbean. Complessivamente, gli Stati Uniti guidano la classifica con 28 bar, mentre il Messico ne ha 14, il Canada ne vanta sette e i Caraibi festeggiano un bar al top. L’elenco completo può essere visualizzato qui.

Mark Sansom, Content Director di 50 Best, ha dichiarato: «Ci congratuliamo con Double Chicken Please e coi suoi visionari fondatori, GN Chan e Faye Chen, per aver raggiunto la vetta dell’eccellenza dei cocktail nel continente nordamericano. I complimenti vanno a tutto il team per il meritato riconoscimento, nonché a tutti gli altri fantastici bar presenti nell’elenco di quest’anno.»

