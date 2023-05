DouxMatok annuncia un round di finanziamento da 30 milioni di dollari per espandere la commercializzazione e diventa Incredo

Maggio 25, 2023

– L’azienda leader della tecnologia alimentare utilizzerà i fondi per espandere le attività e accelerare le partnership commerciali globali

PETAH TIKVA, Israele, 25 maggio 2023 /PRNewswire/ — DouxMatok, leader mondiale nel settore della tecnologia alimentare, ha annunciato oggi il cambio del proprio marchio in Incredo LTD. Il nuovo nome è basato su Incredo® Sugar, prodotto distintivo dell’azienda, e la sua presentazione avviene in concomitanza con l’annuncio di aver raccolto 30 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C per sostenere ulteriormente ricerca e sviluppo, espandere l’impiego del prodotto e accelerare le partnership commerciali. La raccolta di capitali è stata guidata da dsm-firmenich Venturing e Sienna Venture Capital, insieme a partner commerciali strategici come Ferrero, ai fondi di nuovi investitori come Teseo Capital, e alla partecipazione di Pitango e BlueRed Partners, che avevano guidato il round precedente.

L’aumento di capitale aiuterà l’azienda a espandere le attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione del proprio prodotto di punta. Incredo® Sugar è una soluzione unica nel suo genere, deliziosa e a etichetta pulita, che riduce del 30-50% la quantità di zucchero negli alimenti dolci, senza variazioni nel gusto o nella consistenza né aggiunta di altri ingredienti. Combinando puro zucchero di canna o di barbabietola con piccole dosi di un vettore naturale, favorisce la distribuzione delle sue molecole alle papille gustative e diminuisce così la quantità di zucchero necessaria per ottenere lo stesso livello di dolcezza.

“Ora che il nostro prodotto di punta, Incredo Sugar, è disponibile sul mercato e sta ricevendo un’attenzione crescente nel settore, abbiamo deciso di comunicare in modo più semplice unificando l’identità aziendale sotto il nome di ‘Incredo’, un marchio unico, efficace e facile da ricordare, preparandoci così per un periodo di continua crescita e commercializzazione”, ha dichiarato Ari Melamud, CEO di Incredo LTD.

“Siamo soddisfatti di aver concluso questo round di serie C con una robusta combinazione di investitori strategici e finanziari, grazie a cui Incredo Sugar potrà raggiungere un numero maggiore di consumatori nel mondo. Ciò che conta di più è che forniremo alle aziende alimentari uno strumento fondamentale per realizzare prodotti deliziosi e più sani, senza rinunciare al fattore che più influenza le decisioni dei consumatori: il gusto.”

L’ultimo round di finanziamento di Incredo arriva sulla scia del successo del 2022, quando era stata annunciata la partnership con Batory Foods e Blommer Chocolate Company. Nel 2023 l’azienda sta cercando di velocizzare la commercializzazione di Incredo Sugar, con una nuova e maggiore disponibilità negli Stati Uniti, in Europa e in Israele.

“Incredo ha sviluppato una delle innovazioni più promettenti che si siano mai viste nel settore alimentare: un prodotto delizioso, conveniente e a etichetta pulita in grado di ridurre lo zucchero negli alimenti senza additivi o modifiche al gusto”, ha dichiarato Isabelle Amiel-Azoulai, Managing Partner di Sienna Venture Capital. “L’azienda ha le carte in regola affinché Incredo Sugar possa essere utilizzato nei prodotti di tutto il mondo e il nostro apporto di capitale contribuirà a sostenere la sua missione permettendole di accelerare la propria crescita”.

Informazioni su Incredo LTD

Incredo LTD (precedentemente DouxMatok) è un’azienda all’avanguardia nello sviluppo di efficaci tecnologie per la nutrizione e la distribuzione del gusto. Il suo prodotto di punta è Incredo® Sugar, una soluzione unica nel suo genere per ridurre lo zucchero massimizzando l’efficienza della sua distribuzione alle papille gustative. Si mantiene così lo stesso livello di dolcezza con una significativa riduzione dello zucchero, senza compromettere gusto o consistenza. Test sensoriali indipendenti condotti su gruppi di consumatori ed esperti hanno confermato che l’utilizzo di Incredo® Sugar permette di ridurre del 30-50% i livelli di zucchero in una vasta gamma di prodotti alimentari e snack, senza compromettere la soddisfazione dei consumatori. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web incredosugar.com o seguire il profilo LinkedIn.

Informazioni su Incredo® Sugar

Menzione speciale tra le “Migliori Invenzioni del 2020” su TIME, Incredo® Sugar è il prodotto di punta di Incredo LTD (precedentemente DouxMatok), un’azienda foodtech globale all’avanguardia nello sviluppo di efficaci tecnologie per la nutrizione e il gusto che consentono di consumare alimenti più gustosi e sani. Incredo® Sugar è una soluzione unica nel suo genere e a etichetta pulita per ridurre lo zucchero migliorando l’efficienza della sua distribuzione alle papille gustative. Si ottiene così lo stesso livello di dolcezza con una significativa diminuzione dello zucchero senza compromettere gusto o consistenza. Basata su zucchero di canna, questa soluzione all’avanguardia brevettata per la riduzione dello zucchero consente alle aziende alimentari di sviluppare ricette deliziose e più salutari, per prodotti dolci che combinano sapori eccezionali e valori nutrizionali migliori, con minori quantità di zucchero. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web incredosugar.com o seguire Facebook e Instagram.

Informazioni su Sienna Venture Capital

Sienna Venture Capital è la filiale di Sienna Investment Managers dedicata agli investimenti venture capital, fondata da Isabelle Amiel-Azoulai e dal suo team, Thomas Visan e Mikaël Pereira. Con sede a Parigi e con una rete internazionale nei principali hub tecnologici, Sienna Venture Capital investe in aziende in rapida crescita che mirano a trasformare in modo sostenibile il loro settore e la società in base alla visione “Tech for Purpose”. Gli importi investiti per ogni operazione vanno da 5 a 15 milioni di dollari. Puntano su aziende operanti in vari settori come cybersecurity, fintech, salute digitale, foodtech, agritech, intelligenza artificiale, mobilità, ecc.

