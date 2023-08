Dove trovare un dono speciale, di forte impatto emotivo? Su Fotoregali.com

Agosto 4, 2023

(Adnkronos) – Milano, 4 agosto 2023 – Fotoregali.com è un e-shop italiano attivo dal 2006, affermatosi in pochissimo tempo come uno dei principali punti di riferimento nel mondo della stampa su materiali speciali. In catalogo s’incontrano tantissime alternative completamente personalizzabili, dalle simpatiche magliette addio al celibato alle classiche foto su tela, accompagnate da spedizioni rapide e sconti vantaggiosi. L’obiettivo, del resto, è quello di aiutare a comunicare emozioni in modo semplice e creativo, sfruttando la potenza evocativa delle immagini.

I prodotti che figurano nell’offerta dello store sono realizzati artigianalmente e stampati in alta definizione, utilizzando unicamente materiali di alta qualità. Senza contare, poi, che i grafici del team controllano con attenzione le foto prima di riprodurle sui regali, eliminando piccole imperfezioni, adattandole all’area di stampa e regolando la luminosità. Sono le stesse recensioni dei clienti a confermare gli elevati standard degli articoli acquistabili online.

Le opzioni tra cui l’utente può scegliere sono più di 500. Possiamo ricordare, ad esempio, i prodotti per l’estate, come teli mare, parei, infradito, borracce in acciaio,cappellini e sdraio da spiaggia, ma anche fotoquadri, maglietta personalizzata, calamite, zerbini, collage con stampa su tela, album fotografici, orologi e tazze.

Grazie alla semplicità del processo di personalizzazione, anche quanti hanno poca dimestichezza con la tecnologia riescono a dare forma al proprio progetto. È possibile inserire scritte, clip-art o grafiche, salvare una bozza e riprenderla in un secondo momento, nonché condividerla con gli amici e visualizzare un’anteprima 3D finale a costo zero.

Rapide sono anche le spedizioni, che avvengono in appena 24/48 ore. Diventano gratuite per ordini di oltre 39 euro e sono portate a destinazione da corrieri autorevoli. Sono poi disponibili esclusivamente modalità di pagamento sicure: PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario.

Non solo prodotti personalizzabili. In aggiunta, l’acquirente ha l’opportunità di acquistare dei buoni regalo, per sorprendere il destinatario. Invece, con la promo “Porta un amico”, sia chi è già cliente che il nuovo iscritto riceve un buono da spendere per il prossimo ordine. A ciò si uniscono convenienti sconti fino al 30%, raccolti nella sezione “Offerte”.

Per qualunque dubbio durante la fase di personalizzazione di un articolo, domande o bisogno di consigli, anche nella fase post-vendita, è attivo un qualificato servizio di customer care. È accessibile tramite WhatsApp o numeri di telefono. Il portale, infine, implementa una sezione “FAQ” con risposte rapide ai quesiti più frequenti.

Che aspetti? Scegli su Fotoregali.com un dono personalizzato per sorprendere chi ami. E ricordati di iscriverti alla newsletter per ricevere sconti e novità in anteprima!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency