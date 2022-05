Dove trovare un traduttore specializzato in traduzioni asseverate? Le recensioni dei clienti votano Pierangelo Sassi

Maggio 25, 2022

(Adnkronos) – Milano, 25 Maggio 2022. Trovare un traduttore freelance per traduzioni giurate o asseverate si reputa necessario in più di un’occasione: molti documenti necessitano di essere tradotti per espletare pratiche amministrative, mediche oppure giuridiche.

Recentemente il Garante della Privacy ha autorizzato l’Agenzia delle Entrate a procedere con nuovi controlli al fine di limitare i danni causati dall’evasione fiscale in tutta la Penisola.

Ciò significa che a breve l’Ente avrà il diritto di controllare che i cittadini residenti in Italia abbiano delle fonti di reddito legali e trasparenti.

Per molti residenti, soprattutto stranieri, questa notizia rappresenta un potenziale problema in quanto vi è la concreta possibilità di dover dimostrare le proprie fonti di reddito qualora queste ultime dovessero arrivare dall’estero.

Ecco come la figura di un traduttore professionista risulti d’obbligo in modo da evitare spiacevoli contenziosi: documentare le proprie fonti di reddito e tradurre la propria dichiarazione dei redditi oppure le buste paga risulta essere la soluzione migliore per non incorrere in ulteriori controlli.

La questione non si ferma qui: una traduzione asseverata si rende necessaria anche in molte altre pratiche di natura fiscale oppure reddituale: questioni notarili, testamentarie, contratti di locazione, richieste di mutuo in Italia avendo un reddito prodotto all’estero oppure scambi a livello commerciale sono altri casi in cui la figura di un traduttore esperto risulta assolutamente necessaria.

Traduzioni giurate asseverate con valore legale: cosa sono?

Una traduzione asseverata – detta anche traduzione giurata – è una traduzione che risulta avere la stessa e identica validità legale rispetto al documento originale.

Questa tipologia di traduzione viene spesso richiesta in molti ambiti come il settore medico, assicurativo, scolastico e fiscale.

La procedura di asseverazione è un compito che spetta al traduttore: quest’ultimo deve essere iscritto al CTU – Consulenti Tecnici d’Ufficio – ed essere regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio.

Sarà il traduttore ad occuparsi dell’asseverazione recandosi presso un giudice di pace o una cancelleria della volontaria giurisdizione che procederà ad asseverare il documento corredandolo delle marche da bollo necessarie.

Molto spesso capita che la traduzione asseverata venga presa un po’ sotto gamba: affidare questo compito al primo traduttore che si incontra non è di certo la scelta migliore per varie ragioni prima tra tutte il rispetto della privacy vista la presenza di dati molto sensibili e, in secondo luogo, vista l’importanza del ruolo ricoperto dalla traduzione in questi casi.

Questo problema si amplifica nel momento in cui i documenti da tradurre e asseverare riportino lingue più “di nicchia” come ad esempio l’olandese, il fiammingo, lo svedese, il norvegese o il danese.

Trovare un traduttore freelance esperto di queste lingue non è sempre semplice vista anche la complessità dei documenti da tradurre.

Tra i tanti professionisti del settore spicca il nome di un traduttore freelance per traduzioni giurate e asseverate esperto proprio di queste lingue di nicchia: Pierangelo Sassi.

Pierangelo Sassi è un traduttore con più di 24 anni di esperienza alle spalle che oltre a lavorare con olandese e lingue scandinave risulta essere molto preparato nella traduzione asseverata di documenti più complessi come quelli tributari, scolastici, medici oppure fiscali.

Tra i tanti traduttori presenti sul mercato Sassi risulta essere molto specializzato nel suo lavoro grazie a numerose conoscenze preliminari date dall’esperienza diretta sul campo.

Le recensioni dei clienti votano Pierangelo Sassi

Le decine di testimonianze positive circa il lavoro svolto da Pierangelo Sassi parlano chiaro: i clienti risultano molto soddisfatti del servizio ricevuto che non ha intermediari e viene svolto nella sua totale globalità, dalla consulenza preliminare alla consegna della traduzione richiesta.

Leggi tu stesso cosa dicono i clienti:

“Avevo bisogno di una traduzione asseverata di una dichiarazione dei redditi danese per la richiesta di un mutuo presso banca italiana e Pierangelo mi ha risolto il problema in maniera pienamente confacente alle mie esigenze, permettendomi di portare avanti la pratica con successo” – Ciro Pertoldi

“Dopo aver contattato un altro traduttore mi sono rivolta a Pierangelo Sassi per delle traduzioni giurate di documenti fiscali dall’italiano all’olandese. Da subito mi hanno colpito la professionalità, la cordialitá e il prezzo ragionevole, al contrario del preventivo assurdo che avevo ricevuto. In pochi giorni ho avuto i documenti tradotti per la banca. Ne ho fatto tradurre poi un altro e di nuovo mi devo complimentare per il servizio svolto. Grazie” – Consuelo Rinaldi

“Mi sono rivolta a Pierangelo perché mi traducesse dal norvegese una dichiarazione dei redditi. Il suo lavoro preciso e veloce mi ha permesso di rivolgermi al CAF con la documentazione necessaria. Professionista serio e affidabile” – Lorenzo Cereghini

“Dovevo risolvere un problema con un documento olandese da presentare in Italia con urgenza. Pierangelo mi ha consegnato una traduzione precisa in tempi rapidissimi. Ottima anche la comunicazione durante tutte le fasi del lavoro” – Sara Taddei

“Mi sono rivolto al dott. Sassi per una traduzione asseverata di documenti fiscali svedesi richiesta dall’Agenzia delle Entrate. Una volta contattato, ho ricevuto un’assistenza di ottimo livello con competenza e cortesia. Ha ascoltato ogni mia richiesta e alla fine ha prodotto una traduzione di ottimo livello. Tempi celeri e stima di consegna più che rispettata. Il costo della prestazione professionale è commisurato alla qualità prodotta. Consiglio vivamente il dott. Sassi a chiunque abbia necessitá simili alle mie” – Gianfranco Iasiello

Queste sono solo alcune delle decine di testimonianze positive circa il lavoro svolto dal traduttore professionale Pierangelo Sassi.

Scegliere con cura il traduttore a cui affidare i propri documenti è il primo passo per evitare di incorrere in spiacevoli problemi con gli enti di competenza.

Se hai bisogno di una traduzione in lingue di nicchia quali olandese, fiammingo, svedese, norvegese o danese la scelta migliore è contattare un traduttore freelance competente ed esperto.

