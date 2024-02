Dr. Claudio Mocci (Dent.AL.): “Stampa 3D e tecnologie hi-tech nello studio dentistico: precisione, velocità e vantaggi per il paziente”

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – Interventi di estetica, protesi e ortodonzia più precisi e veloci. L’innovazione tecnologica ha rivoluzionato la cura dentale e contribuisce a migliorare il rapporto di fiducia con il medico.

Civitavecchia, 21 febbraio 2024. Cambiamenti decisamente importanti nel mondo della cura dentale stanno rivoluzionando il consueto modo di fare odontoiatria. Attrezzature all’avanguardia, tecnologie e strumentazioni digitali rendono molti interventi altamente performanti e meno dolorosi. Si tratta di un approccio innovativo che associa alla massima precisione e rapidità una ridotta invasività rispetto alle tecniche chirurgiche classiche, ed è sempre più richiesto perché adatto a tutti i pazienti. Diversi studi dentistici hanno scelto di sviluppare un flusso di lavoro completamente digitale per ridurre drasticamente i tempi di lavoro. Tra le nuove tecnologie c’è la stampa 3D: negli ultimi anni, con l’avvento di macchine estremamente più precise e resine biocompatibili, è diventata uno strumento utilizzato quotidianamente per applicazioni di altissima precisione.

“Una particolare applicazione della stampa 3D riguarda la chirurgia guidata – sottolineano il dr. Claudio Mocci e la dr.ssa Giuliana Pascarella, fondatori e titolari della clinica Dent.AL. ad Allumiere, in provincia di Roma. -. Si tratta della procedura virtuale con cui, da radiografie e impronte ottiche, si pianifica un intervento di chirurgia implantare. Tale processo virtuale termina con la produzione di una “guida chirurgica” proprio grazie alla stampante 3D. Questa guida verrà successivamente utilizzata in bocca per eseguire l’intervento nella maniera più rapida, più precisa e meno invasiva possibile”.

L’odontoiatria contemporanea risulta quindi meno artigianale, avvalendosi di tecniche, strumenti e dispositivi hi-tech di nuova generazione che rendono più predicibili e sicure tutte le terapie erogate in ambito odontoiatrico. Altre applicazioni riguardano la produzione di “prototipi estetici”, ovvero dei denti di “prova” che il paziente può valutare prima che il dentista ed il laboratorio mandino in produzione il lavoro definitivo.

“In questo modo – spiega il dr. Claudio Mocci – il paziente ha una pre-visualizzazione del proprio sorriso, può fotografarsi e filmarsi e valutare parametri estetici, fonetica e funzione della nuova dentatura. Anche il medico, durante questa prova, può valutare dettagli tecnici e provvedere a correzioni e miglioramenti in vista della consegna del lavoro finale. Ciò rinforza e consolida il rapporto medico-paziente, e l’esito della terapia risulta condiviso proprio perché gestito insieme in anteprima”.

La stampa 3D interviene oltremodo nella produzione di modelli dentali in ortodonzia e protesi, e nella fabbricazione di bite o placche gnatologiche. “Si tratta di dispositivi ortopedici per correggere la postura e la dinamica masticatoria della bocca – spiega il dr. Mocci –. È particolarmente indicata per pazienti con alterazioni e disfunzioni delle articolazioni temporo-mandibolari”.

Il nuovo approccio tecnologico annulla sempre più le distanze tra dentista e paziente e velocizza interventi anche complessi. L’estrema precisione della stampa 3D rientra nel percorso di eccellenza che la clinica Dent.AL. del dr. Claudio Mocci e della dr.ssa Giuliana Pascarella ha intrapreso in modo pionieristico già dal 2010, diventando un punto di riferimento per Allumiere, Civitavecchia e dintorni, compreso il bacino nord di Roma e la provincia di Viterbo. Ha condotto importanti investimenti in formazione e per l’acquisto di tecnologie CAD-CAM, ovvero tutti quegli strumenti digitali che, dopo l’acquisizione di un’impronta ottica digitale, consentono di programmare al computer i vari dispositivi medici da applicare al paziente, e quindi di realizzarli mediante attrezzature gestite nel laboratorio interno della clinica. Tutto ciò si traduce in risparmio di appuntamenti e tempi alla poltrona, aumento di precisione e maggiore sicurezza e bio-compatibilità dei materiali.

CONTATTI: www.dent-al.com