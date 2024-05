Drop potenzia l’e-commerce globale con i calcoli e le dichiarazioni fiscali Avalara

28 Maggio 2024

– SEATTLE, 1 maggio 2024 /PRNewswire/ — Avalara, Inc., una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di automazione della conformità fiscale basata su cloud per aziende di tutte le dimensioni, ha annunciato oggi che Drop, un’azienda tecnologica italiana, sta migliorando la conformità e riducendo i tempi con le soluzioni software principali di Avalara per il calcolo e la dichiarazione dei redditi. Da 20 anni Drop aiuta i rivenditori nella loro attività e i prodotti dei suoi clienti vengono spediti ad acquirenti in tutto il mondo – Australia, Canada, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti.

Prima di automatizzare i processi fiscali, Drop operava nel settore dell’e-commerce e calcolava manualmente le imposte sulle vendite e sul consumo, l’IVA e la GST. Non solo si trattava di un processo fortemente manuale e di un grattacapo per Drop, ma anche la precisione era un problema costante. Nel 2022 Drop ha ricevuto la notifica di aver superato le soglie fiscali in Canada e negli Stati Uniti ed è stata tenuta a registrarsi per riscuotere le tasse in alcune province canadesi e stati degli Stati Uniti. L’azienda ha cercato in Internet fornitori di servizi per la conformità fiscale e ha chiesto consigli ai partner.

“Cercavamo un fornitore di servizi per la conformità fiscale che si integrasse con il nostro software interno e con le principali piattaforme di e-commerce sul mercato. Utilizziamo tutte le principali piattaforme per gestire la nostra attività, quindi Avalara è stata la scelta perfetta per le nostre esigenze di conformità fiscale”, racconta Stefano De Angelis, Project Manager presso Drop. “Da quando abbiamo implementato il software Avalara, Drop ha ridotto il tempo che dedichiamo alla conformità fiscale da due settimane lavorative al mese a tre o quattro giorni al mese, il che rappresenta un aumento di efficienza del 65% per la nostra attività globale”.

Drop calcola le imposte su quasi 10.000 transazioni all’anno utilizzando Avalara AvaTax e presenta più di 150 dichiarazioni all’anno tramite Avalara Returns. Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di Avalara Returns è la capacità di Drop di effettuare un unico pagamento ogni periodo di presentazione per versare le tasse nei 22 stati degli Stati Uniti in cui vende e un altro per il Canada.

“Varie aziende che, come Drop, stanno crescendo a livello globale innescano nuovi obblighi di conformità fiscale semplicemente espandendosi in nuovi paesi e canali”, spiega Liz Armbruester, Vicepresidente esecutiva Customer and Compliance Operations presso Avalara. “Le soluzioni speciali di conformità fiscale di Avalara supportano la crescita di un’azienda e sono disponibili in più di 75 paesi. Grazie alle nostre solide integrazioni con i partner, AvaTax, il nostro prodotto principale, si integra con le attuali piattaforme per automatizzare la conformità quotidiana per decine di migliaia di aziende in tutto il mondo, rendendola più semplice e veloce”.

Per ulteriori informazioni sulla storia di successo di Avalara e Drop fare clic qui. Per saperne di più su come Avalara aiuta rivenditori e brand a risolvere i problemi di conformità fiscale fare clic qui.

Informazioni su Avalara

Avalara rende la conformità fiscale più veloce, più semplice, più accurata e più affidabile per oltre 41.000 clienti aziendali e governativi in più di 75 paesi. Le soluzioni software di automazione della conformità fiscale sviluppate da Avalara utilizzano oltre 1.200 integrazioni firmate di partner tra i principali sistemi di e-commerce, pianificazione di risorse aziendali (ERP) e altri sistemi di fatturazione per potenziare il calcolo delle imposte, la gestione dei documenti, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’accesso ai contenuti fiscali. Visitare avalara.com per scoprire come migliorare il percorso verso la conformità.

Informazioni su Drop

Drop | e-business & love! è un’azienda operante nel settore del commercio elettronico con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di architetture e soluzioni di e-commerce omnicanale, sia B2B che B2C. Drop accompagna brand e aziende in uno scenario che, dall’e-commerce, si sta rapidamente spostando verso un “commercio” pienamente integrato. Strategia, gestione dei progetti, UI/UX, gestione dell’e-commerce, performance marketing, assistenza clienti, infrastruttura cloud e gestione amministrativa: tutto questo garantisce un e-commerce a 360°.

