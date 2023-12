Dussmann Service porta l’atmosfera e i sapori del Natale sulle tavole delle scuole d’Italia, con un menu speciale

Dicembre 19, 2023

(Adnkronos) – Capriate San Gervasio, 19 dicembre 2023- Mancano ormai pochi giorni alle tanto attese vacanze di Natale. Anche quest’anno Dussmann Service ha pensato ad un’iniziativa speciale per festeggiare insieme alle migliaia di piccoli studenti che usufruiscono tutti i giorni del servizio mensa firmato Dussmann. L’azienda di Facility Management, tra i leader in Italia in questo settore, ha ideato infatti un menù pensato ed elaborato appositamente per le festività natalizie. La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile anche grazie ad il lavoro sinergico tra il Gruppo e i diversi Comuni d’Italia con i quali opera, organizzando insieme un pranzo di Natale presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, tra il 16 e il 22 dicembre, cioè la settimana a ridosso delle feste.

Ogni mensa ha proposto dei piatti differenti, scelti in base alla stagionalità dei prodotti, alla tradizione regionale e alle materie prime selezionate dei diversi territori. Come primi piatti sono stati serviti, tra gli altri, dei grandi classici come gli gnocchi di patate, le tagliatelle al ragù, la pasta al pesto, i ravioli o risotto zucca e salsiccia. Tra le proposte per le seconde portate non sono mancati piatti sempre molto apprezzati in questo periodo dell’anno come l’arrosto di tacchino agli aromi, la polenta, gli hamburger, lo spezzatino di manzo, il tutto accompagnato da contorni come patate al forno, verdure o insalata mista. Nonostante, come da tradizione, i menu fossero composti principalmente da piatti a base di carne, non sono mancate proposte vegetariane come i burger di verdure, per andare incontro ad ogni esigenza alimentare. In molti casi il menu delle feste ha incluso anche frutta di stagione come clementine o arance. Il pranzo si è concluso per tutti con uno dei dolci natalizi più amati da grandi e piccini: il pandoro.

L’iniziativa di Dussmann Service è volta a ricreare un clima natalizio e conviviale anche a tavola, in modo che i piccoli studenti possano vivere un momento dedicato a loro, per festeggiare e scambiarsi gli auguri, durante uno spazio importante della giornata come quello del pranzo. I Comuni che hanno collaborato con Dussmann per questa iniziativa sono molti, e in diverse province d’Italia. Segnaliamo in particolare i Comuni di Cormano (MI), Latina (LT), Sesto San Giovanni (MI), Montirone (BS), Castenedolo (BS), Rezzato (BS), San Zeno (BS), Lainate (MI), Civitavecchia (RM), Albenga (SV), Gussago (BS), San Vittore Olona (MI), Gambolò (PV), Acqui Terme (AL), Tricesimo (UD).

I servizi di ristorazione forniti da Dussmann Service, da più di cinquant’anni top player nel settore, sono da sempre sinonimo di qualità. La continua ricerca delle derrate migliori e lo studio delle ricette più appetibili per i bambini di tutte le età sono priorità assolute dell’Azienda.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 60.000 persone in 22 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2022, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 798 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo

Info e documentazione stampa:

Consilium Comunicazione

acucchetti@consiliumcom.it

+39 3495554664; 0236565485