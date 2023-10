Dussmann Service:riprende anche a Latina il servizio di ristorazione scolastica. Non solo pasti, sempre più bio, ma attenzione all’inclusione e sostenibilità.

Ottobre 9, 2023

(Adnkronos) – Brescia, 09 ottobre 2023– In tutta Italia sono ricominciate le scuole e Dussmann Service è di nuovo a fianco degli istituti scolastici con numerose iniziative che hanno come protagonista il cibo. La mission è erogare 70.000 pasti al giorno, offrendo pietanze gustose, sane e variegate grazie ad un’offerta alimentare studiata su misura per garantire il corretto fabbisogno nutritivo dei giovani studenti con l’impegno che il pasto a scuola si trasformi in un’importante occasione di socialità, di crescita e di formazione.

La transizione verso una dieta integralmente bio è sempre più realtà: è stato aggiunto un ulteriore 30% di biologico su frutta, verdure, ortaggi, legumi, cereali, pane, pasta, riso, farina, patate, pomodori, formaggio, latte, yogurt, uova e olio extravergine di oliva, indicando anche alcune tipologie di prodotti territoriali e tipici regionali. Per la carne l’incremento di prodotto biologico è pari al 50% (oltre il 30% previsto), così come per il pesce.

Ma il pranzo è anche un’occasione di socialità e, in tema di inclusione, saranno realizzati in alcuni istituti scolastici dei menu tradotti in arabo e proposti piatti multietnici per far conoscere le tradizioni gli alunni appartenenti a culture e tradizioni differenti dalla nostra.Anche per quanto riguarda la sostenibilità ci sono in programma diverse attività per sensibilizzare i più piccoli verso scelte alimentari amiche dell’ambiente come quella di preferire frutta e verdura di stagione e prodotti a chilometro zero.

Nel Comune di Latina Dussmann eroga 3.000 pasti alle scuole, 50 a asili nido, 110 alla clinica San Marco, 120 a centri disabili e anziani, 110 al centro di accoglienza. A questo proposito Francesco Garrubba, Direttore di Filiale Scolastica di Dussmann Italy, ha dichiarato: “Crediamo nell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’inclusione. Sono molte le iniziative che attiviamo a supporto: menù etnici e regionali, condivisione delle festività religiose, laboratori e un intero modulo del nostro programma di educazione alimentare dedicato alla cultura multietnica, con schede di approfondimento sulle materie prime, storia e ricette dal mondo. Inoltre abbiamo ideato una speciale etichetta per i menù speciali legati a esigenze di salute e credo religioso/etico sulla quale c’è Erny, la nostra mascotte, in versione supereroe, per non far sentire esclusi o diversi gli alunni a cui sono destinate le diete”.

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 60.000 persone in 22 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2019, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 590 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

