E-commerce farmaceutici: le recensioni degliutenti premiano MeaFarma

Novembre 15, 2022

(Adnkronos, 15/11/2022) – Roma, 15 novembre 2022 – Anche se la farmacia è da sempre uno dei primi e più importanti presidi per la salute dei cittadini sul territorio, negli ultimi anni ha subìto un importante processo di trasformazione, complice una pandemia che ha ridefinito il rapporto tra farmacista epaziente, incentivando lo sviluppo delle farmacie online.

E grazie a un’offerta all’avanguardia, che ha conquistato la fiducia dei consumatori, alcune realtà sono riuscite a consolidare il loro ruolo di primo piano anche nel post-Covid. Uno degli esempi più interessanti è quello che arriva da MeaFarma, la Farmacia online che ha puntato sulla digitalizzazione per offrire un servizio competente e in linea con le più attuali esigenze del mercato.

Farmacie online: dall’offerta alle recensioni, tutti gli aspetti che premiano MeaFarma

Il modello di business di MeaFarma oggi è acclamato da migliaia di recensioni online, che la collocano tra le realtà più affidabili di questo tipo e con il miglior livello qualitativo offerto.

Su Feedaty, per esempio, uno dei portali di valutazione indipendenti più autorevoli, MeaFarma vanta un Rating estremamente elevato: un punteggio frutto di oltre 20 mila recensioni verificate che gli utenti hanno pubblicato spontaneamente dopo aver adoperato il servizio.

Del resto, a delineare la web reputation della nota farmacia online sono aspetti del tutto fondamentali per un e-commerce farmaceutico, come la customer experience, l’ampiezza della vetrina, la velocità nell’evasione d’ordine e nella consegna e un ottimo rapporto qualità prezzo.

A tutto questo, MeaFarma affianca un portale altamente efficiente e una vetrina con più di 60 mila prodotti selezionati, destinati a soddisfare anche i bisogni dei clienti più esigenti: si va dai farmaci dabanco agli integratori, dagli alimenti speciali agli articoli di bellezza, dall’igiene e la cura della persona ai prodotti per mamme e bambini, che si completano con ampie sezioni dedicate alla galenica, alla naturopatia, ai filler e agli apparecchi elettro medicali.

MeaFarma: la mission che alimenta il successo

Il segreto del successo di MeaFarma oggi risiede anche in una mission che punta innanzitutto alla soddisfazione finale del cliente, in unione alla volontà di proporre in qualunque contesto un servizio affidabile, aperto alla multicanalità, fondato per sostenere, anche nell’esperienza online, quel prezioso dialogo che da sempre caratterizza il rapporto tra farmacista e paziente.

Non a caso, oggi la piattaforma online di Meafarma.it è un vero e proprio punto di riferimento per tutti quegli utenti che cercano, anche in rete, un’assistenza completa in merito a tematiche relative alla salute al benessere e alla cura della persona. Il tutto in linea con un ulteriore obiettivo: quello di continuare a crescere giorno dopo giorno, per diventare un importante punto di riferimento digitale per l’intera società.

Gli obiettivi raggiunti e l’aumento di fatturato: l’anno d’oro di MeaFarma

Forte di un servizio che dal 2018, anno della sua fondazione, ha saputo anticipare e accompagnare il cambiamento nelle abitudini di acquisto degli italiani, MeaFarma di recente ha registrato numeri da record.

In particolare, con oltre 200 mila visite al mese, più di 80 mila iscritti sul portale e un carrello medio di 72 euro, la farmacia online si prepara a chiudere l’anno con un significativo incremento dei volumi di vendita, che si è tradotto in un importante aumento del fatturato.

Questo successo è frutto di un’identità acquisita in oltre trent’anni di attività nel settore farmaceutico, nonché di un’offerta all’avanguardia, che oggi si propone di ampliare il classico concetto di capillarità della farmacia per offrire, attraverso la rete, un’assistenza non più esclusivamente a livello territoriale, ma a portata di mano.

Il tutto con lo scopo di rendere più dinamico il canale della farmacia fisica, che pur essendo da sempre uno dei pilastri più importanti per la comunità, può beneficiare di nuovi e più interessanti canali di crescita, se valorizzato da processi di vendita automatizzati e soluzioni di AI, in grado di massimizzare ogni aspetto della customer satisfaction.

