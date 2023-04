È Helena Wine Boutique la vera novità enogastronomica a Lecce

Aprile 28, 2023

(Adnkronos) – Una boutique del vino e del cibo, dove trascorrere serate esclusive

Lecce,28 aprile 2023. Nel cuore di Lecce, capitale del barocco e fiore all’occhiello del Salento, meta ambita da sempre più numerosi viaggiatori italiani e stranieri, da novembre 2021 c’è un locale cool e fuori dagli schemi: Helena Wine Boutique.

Nato dall’idea della giovane imprenditrice salentina Elena Viva, Helena Wine Boutique è una location esclusiva che, rompendo ogni etichetta convenzionale, offre a Lecce una proposta enogastronomica del tuttonuova: una vera e propria “boutique del vino, delle bollicine, dei cocktail di qualità”, dove è possibile consumare un aperitivo finger food o fermarsi a cena, degustando piatti ricercati di novelle cousine.

Nonostante a Lecce non manchino ristoranti di grande qualità, sia tradizionali che ricercati, anche in virtù del fatto che i palati dei turisti e dei residenti sono sempre più esigenti, Helena Wine Boutique è un posto unico nel suo genere, con un’identità forte che lo fa spiccare nel panorama enogastronomico leccese e, più in generale, salentino: “L’idea di Helena Wine Boutique nasce dall’esigenza di portare a Lecce un concept di food and beverage del tutto nuovo. Dopo la mia esperienza universitaria a Milano, dove ho potuto frequentare bistrot e locali all’avanguardia, ho avuto l’intuizione di portare in Puglia non un ristorante e neppure una classica enoteca, ma un luogo differente che spingesse la gente a uscire non solo allo scopo di mangiare. Da qui l’idea di partire dal concetto di “boutique”, così da porre l’accento sulla meticolosa selezione dei prodotti enogastronomici che avrebbero contraddistinto questa attività. Una proposta nuova, dunque, per appassionati di buon cibo e buon vino con l’esigenza di vivere una serata diversa dal solito, che non si riduca ad una classica cena”, commenta la giovanissima titolare, appena ventisettenne.

Gli ambienti di Helena Wine Boutique sono arredati con uno stile minimal e contemporaneo: divani blu notte e specchi di design realizzati artigianalmente, luci soffuse e musica lounge, in un locale estremamente raffinato, armonioso e accogliente, dove ogni dettaglio è studiato con gusto. Una location giovanile ed elegante, dalle finiture di classe ma dal clima informale, in cui è facile sentirsi subito a casa e dove incontrarsi per un aperitivo, una business dinner o una cena fra amici.

“Il servizio offerto nel mio locale è estremamente professionale ma al contempo informale, questo perché i miei clienti qui, devono sentirsi prima di tutto sereni e a loro agio. Helena Wine Boutique è percepita come una comfort zone dove rilassarsi dopo una giornata di lavoro o dove divertirsi nel weekend, bevendo e mangiando solo prodotti selezionati e pregiati”, prosegue Elena Viva, che si avvale di un team di collaboratori giovani e qualificati.

Champagne e distillati raffinatissimi ed etichette di vini italiani ed internazionali scelte con estrema cura, hanno permesso ad Helena Wine Boutique di ricevere il prestigioso Premio Carte Dei Vini Italia, per dueanni di seguito, divenendo un riferimento in Puglia per wine lovers e non solo. È veramente lunga e variegata la lista delle bottiglie presenti in questa boutique del vino, situata nel cuore di Lecce. Nella vasta selezione di bianchi: Chardonnay locali, nazionali ed internazionali, ma anche Fiano, Vermentino, Riesling e molti altri, in quella di rossi, bottiglie pregiate di Nebbiolo, Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino, Amarone della Valpolicella ecc, passando per le migliori bollicine italiane e francesi.

In questo originale locale salentino dall’animo internazionale e moderno, non mancano ovviamente gli eventi di degustazione, le tasting experience, gli aperitivi e le cene tematiche, che si rivolgono a clienti locali ma anche ai molti turisti che accorrono a Lecce in ogni momento dell’anno.

“Con il supporto del mio prezioso team, organizziamo eventi e serate sensoriali all’insegna del divertimento e del consumo consapevole, in cui proponiamo seducenti abbinamenti e associazioni di sapori, bevendo champagne o vino. Oggi la gente ha una reale necessità di conoscere ed essere istruita rispetto a ciò che mangia o beve, è per questo motivo che raccontiamo con piacere storie e aneddoti legati al mondo del vino e del cibo, creando convivialità e allo stesso tempo informazione”, evidenzia Elena.

Aperitivi a base di olive leccine, taralli locali o chips di peperone crusco, bruschette con i migliori salumi e formaggi della zona, ma anche cene più strutturate a base di succulente polpette di carne al sugo, cavolfiore arrosto, carpaccio di fassona piemontese o guancia di manzo brasata, sono solo alcune delle proposte di Helena Wine Boutique. Non mancano strepitosi dessert come la semisfera al caramello salato e gianduia, oltreché un’ampia varietà di cocktail e una accuratissima selezione di gin. Old Enlglish Gin, Portobello, Martin Miller’s sono solo alcuni nomi della lunga lista di gin serviti con toniche premium.

Che si voglia dunque sorseggiare un ottimo di calice di vino, uno spritz, un gin tonic fatto con le migliori etichette, pregiatissime bollicine, oppure consumare una cena completa con piatti prelibatissimi che variano a seconda della stagione, Helena Wine Boutique è il luogo ideale a Lecce, per trascorrere piacevolissime serate in convivialità e senza fronzoli, un’enoteca con cucina dove a regnare sovrane sono la qualità enogastronomica e l’atmosfera chic ma al contempo informale.

CONTATTI:

https://www.helenawineboutique.it/

https://www.instagram.com/helena_wineboutique/?hl=it