È nata Cenergam, la comunità energetica che coinvolge la Stazione zoologica Anton Dohrn e il Comune di Amendolara che la ospita

Settembre 26, 2023

(Adnkronos) – Il progetto, realizzato da Fotovoltaica Srl, riduce le emissioni di Co2 e fornisce energia pulita ai cittadini

Cosenza, 26 settembre 2023. Enti pubblici, istituzioni, privati cittadini e imprese lavorano insieme per produrre energia pulita e tutelare l’ambiente. È la prospettiva a cui tutti i territori dovrebbero ambire e ciò che accade già ad Amendolara, in provincia di Cosenza, grazie a Cenergam, la prima comunità energetica nata dalla collaborazione tra la sede calabrese della Stazione zoologica Anton Dohrn e il comune che la ospita.

L’iniziativa è stata presentata nella suggestiva cornice del Museo Darwin Dohrn (DaDoM) della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. A fare gli onori di casa il presidente Chris Bowler, che coglie il valore sociale dell’iniziativa: “È una nostra responsabilità partecipare a questo tipo di azioni, la presenza della stazione in Calabria testimonia la volontà di essere parte integrante della comunità e di trovare soluzioni per tutelare al meglio l’ambiente e creare esempi di sostenibilità ecologica. Spero che il nostro gesto possa portare al moltiplicarsi di queste attività che coinvolgono sia enti di ricerca che enti territoriali”.

La comunità energetica di Amendolara è costituita da privati cittadini, enti e imprese, che consumano l’energia autoprodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili. La sua creazione si inserisce nel progetto Crimac – Centro ricerche e infrastrutture marine avanzate in Calabria, finanziato con fondi del ministero dell’Università e della Ricerca.

A curare la realizzazione tecnica e l’intero iter amministrativo per la messa in funzione degli impianti e per ottenere il riconoscimento della comunità energetica da parte del Gse (Gestore servizi energetici) è stata Fotovoltaica Srl, azienda di Corigliano Rossano, pioniera del fotovoltaico in Calabria e tra le prime in Italia, che si sta occupando anche dell’ampliamento. “Sono partiti i lavori per realizzare un nuovo impianto destinato ai parcheggi, che – spiega l’amministratore delegato Cataldo Romeo – permetteranno alla stazione di essere autonoma dal punto di vista energetico e di rimettere in rete una consistente quantità di energia”.

“È fondamentale mettere in campo azioni per ridurre al minimo le emissioni di CO2. La creazione della comunità energetica dà l’idea della nostra volontà di farlo – afferma Silvio Greco, vicepresidente e direttore della sede Calabria della Stazione zoologica Anton Dohrn -. L’impegno della stazione è di restituire un modo nuovo di fare ricerca e di porsi in termini politici verso la cittadinanza. Noi ricercatori abbiamo il dovere di restituire alla collettività, che ci ha permesso di fare tutto questo, dobbiamo impegnarci nella salvaguardia di altre specie”.

La Stazione zoologica, nell’ambito di Cenergam, produce e consuma energia e immette nella rete quella eccedente che resta a disposizione degli associati ‘consumatori’. “La nostra mission – afferma Antonio Ciminelli, ex sindaco di Amendolara e referente della comunità energetica amendolarese – è mettere a disposizione di questo pianeta e del suo futuro la capacità di realizzare progetti che puntino al risparmio di CO2 e l’abbattimento dell’uso di energie fossili”.

