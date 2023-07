E.ON Italia: il Bilancio di Sostenibilità 2022 testimonia i risultati concreti dell’impegno e della strategia Make Italy Green a favore della transizione energetica

Luglio 11, 2023

(Adnkronos) – 11 luglio 2023. Il documento evidenzia i principali progressi raggiunti dall’azienda e le azioni virtuose messe in campo per rendere l’Italia e il proprio business più sostenibili e responsabili.

• 760.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate grazie all’energia verde venduta

Con “Make Italy Green” E.ON prosegue e rafforza il proprio ruolo nel supportare la transizione energetica del Paese attraverso servizi e progetti in grado di generare un impatto positivo sull’ambiente e le comunità. Rendere l’Italia più verde e più sostenibile non è solo un business o un’ambizione ma è un vero e proprio purpose volto a creare il più grande movimento partecipativo che coinvolga sempre più individui, imprese e, in generale, la società. Un movimento costituito da persone che condividono gli stessi valori e obiettivi virtuosi in un mondo in cui tutti abbiano le stesse opportunità di vivere e contribuire in modo concreto alla transizione ecologica ed energetica quale percorso culturale, di crescita e benessere.

Nel 2022, E.ON Italia ha identificato 10 priorità ESG per il futuro che rappresentano impegni consistenti verso uno sviluppo green, nel segno della concretezza e misurabilità, fondato su pilastri chiave quali: sostenibilità, crescita e centralità della persona.

“Per noi di E.ON la sostenibilità è una parte integrante del nostro business e permea la nostra cultura di impresa in tutti i suoi aspetti. Il Bilancio di Sostenibilità 2022 è un ulteriore tappa del nostro movimento e del percorso con cui vogliamo sottolineare l’importanza di agire insieme verso un futuro più virtuoso. Agire ora per la sostenibilità è una grande motivazione per noi e per i clienti ed è la possibilità concreta di fare ognuno la propria parte verso un domani pienamente green” ha commentato Frank Meyer, CEO di E.ON Italia.

La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità di E.ON Italia, redatto in maniera volontaria, si inquadra nell’impegno più ampio del Gruppo nel rendicontare in modo chiaro e trasparente a tutti gli stakeholder i risultati ottenuti in ambito ambientale, sociale ed economico. Il Bilancio di Sostenibilità 2022 di E.ON Italia si è ispirato ai GRI Standards 2021 – i più diffusi standard in ambito di rendicontazione non finanziaria – e su questa base delinea 17 temi rilevanti sottoposti, analizzati e validati da una ESG Task force interfunzionale di E.ON dedicata a favorire l’integrazione della sostenibilità in tutte le funzioni chiave e da un Team di esperti esterni.

Il 2022 in sintesi e i prossimi obiettivi

Soluzioni smart

• 900.000 le famiglie clienti in Italia

• Di queste soluzioni, 3.300 sono gli impianti fotovoltaici installati nel 2022

E.ON People

• 586 dipendenti, il 5% in più rispetto al 2021

• Tasso di assunzioni pari al 18%

• 5.860 le ore di formazione svolte nel 2022 su 12 tematiche chiave

Make Italy Green

• Oltre 110.000 alberi piantati grazie al progetto Boschi E.ON ad oggi

• 2 le riforestazioni marine di Posidonia oceanica per 100 m2 di area ciascuna nel Golfo di Palermo e alle Isole Tremiti

• 17.000 studenti e 700 classi coinvolte nell’ultima edizione del Progetto Scuole E.ON

Orientamento al cliente

• 116.000 le persone che hanno visitato i punti vendita E.ON (+65% rispetto al 2021)

• 720.000 chiamate gestite dal Contact Center nel 2022

• + 8 punti vendita sul territorio italiano

Valore condiviso

• €327.400 il valore complessivo delle donazioni e delle sponsorizzazioni effettuate nel 2022

• 679 le ore di volontariato aziendale per sostenere progetti di natura ambientale e sociale

Le 10 priorità ESG

• Emissioni Net-Zero CO2 entro il 2030 per le operazioni interne, con riduzione delle emissioni Scope 1 e Scope 2, nonché delle emissioni legate alle attività operative

• Raggiungere il target di 150.000 nuovi alberi piantati entro il 2025

• 1.000 ore di volontariato all’anno da parte dei dipendenti E.ON

• Promozione della diversità e dell’inclusione raggiungendo oltre il 30% di

donne in posizioni manageriali entro il 2030

È POSSIBILE CONSULTARE L’INTERO DOCUMENTO AL SEGUENTE LINK.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 72.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia, E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta.www.eon-energia.com

