EARTH DAY 2024 La foresta di QVC: un albero per ogni Team Member

18 Aprile 2024

(Adnkronos) – Continua l’impegno dell’azienda, un passo per volta, per sostenere il pianeta terra.

Per l’Earth Day 2024 un progetto a favore della riforestazione della Tanzania.

Brugherio, 18 aprile 2024 – Era il 22 aprile del 1970 quando le Nazioni Unite istituivano l’Earth Day, la Giornata della Terra. Anno dopo anno questo appuntamento ha assunto sempre più connotati educativi e informativi. Un’occasione per fare valutazioni in merito alla salute del pianeta. E’ un’occasione per analizzare il contesto per poi focalizzare l’attenzione sulle soluzioni possibili tra cui il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali, lo stop all’ l’utilizzo di prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.Da sempre sensibile alle urgenze del nostro tempo, anche QVC Italia, retailer multipiattaforma attraverso i canali TV, e-commerce e social, ogni anno per questa celebrazione si impegna concretamente a diffondere la cultura della sostenibilità attraverso azioni tangibili e formative, destinate a ispirare un cambiamento positivo nelle comunità. Ciò che guida QVC Italia è la visione di un business responsabile, ispirata alla strategia globale di responsabilità sociale d’impresa del Gruppo Qurate Retail, al quale l’azienda appartiene. Questa strategia si basa su tre pilastri fondamentali, che riflettono l’impegno verso un modo più sostenibile di fare retail: il “Pianeta”, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente attraverso un percorso per rendere gli imballaggi sempre più sostenibili, efficienza energetica e un’ottimizzata gestione dei rifiuti, logistica e spedizioni; il “Prodotto”, con un approccio attento e responsabile alla produzione e approvvigionamenti, promuovendo il rispetto dei diritti umani e l’uso di materiali sostenibili di provenienza responsabile ; e infine le “Persone”, con un forte impegno verso l’empowerment, il senso di appartenenza, la diversità, equità e inclusione sia all’interno dell’organizzazione che nelle relazioni con tutti gli stakeholder.Proprio per portare avanti questi valori, in occasione dell’Earth Day 2024, QVC Italia, ha deciso di donare a tutti i Team Member dell’azienda un albero per un totale di circa 500 piante per la Tanzania. In questo paese, infatti, l’acqua è una risorsa limitata e il tasso di deforestazione è dell’1,5% annuo. Grazie alla piantumazione degli alberinella regione dell’Arusha, in collaborazione con ZERO CO2,si contribuisce alla riforestazione del paese e difendere il suolo mantenendolo produttivo per le comunità Masai che possono continuare a vivere del proprio lavoro. Nello stesso tempo questo consente di favorire l’empowerment femminile dal momento che il progetto viene realizzato collaborando con le donne della comunità locale, che vengono inoltre accompagnate in percorsi formativi per imparare a prendersi cura degli alberi appena piantati. Questo le aiuta a creare autonomia alimentare e opportunità di sviluppo del loro ruolo in società.Restano inoltre confermate le iniziative già attive in Azienda. Tra queste, figura “APIamo il mondo” con la quale QVC Italia ha inaugurato la sua prima Oasi della Biodiversità, luogo di salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori curato da 3Bee con l’adozione di un alveare nella provincia di Monza-Brianza. Il progetto darà vita anche a un bosco nettarifero di 100 alberi nella provincia di Pavia, che nei prossimi 20 anni riuscirà ad assorbire circa 50 tonnellate di CO2 e, al contempo, nutrire e difendere circa 150.000 impollinatori ogni anno. Completano il progetto, una serie di Polly House, casette per api, farfalle e coccinelle. Per ridurre il proprio impatto ambientale, QVC ha inoltre dato priorità all’efficientamento energetico, con l’installazione nel 2022 di pannelli fotovoltaici sul tetto della sede italiana a Brugherio: 1378 pannelli da 415 Watt ciascuno, per una potenza totale di 571,8 kW. Anche il Trigeneratore di 850 Kwt di potenza elettrica è stato recentemente ottimizzato. Tutta l’Azienda è dotata inoltre di illuminazione LED al 100% già dal 2021.Altre scelte consapevoli riguardano la riduzione dell’impatto ambientale del materiale d’imballaggio e l’implementazione delle operazioni di spedizione e logistica. Dai documenti di reso e spedizione su carta riciclata all’introduzione dei documenti di consegna in forma digitale (digital packslip), fino all’utilizzo di materiali riciclati nel packaging in uscita.In un’ottica di maggiore sostenibilità, QVC Italia ha abbracciato anche il mercato dei prodotti ricondizionati ai quali è dedicata una sezione specifica del sito qvc.it. Vi si trovano in vendita prodotti di top brand che hanno già vissuto una prima vita: telefoni, TV, elettrodomestici, beauty tools. Tutti i prodotti, prima di essere rimessi in vendita, vengono sottoposti a test e ispezioni oltre che a un’accurata pulizia professionale. L’offerta si è ampliata ulteriormente con il lancio dei prodotti Second Life: capi di abbigliamento, accessori, utensili cucina e tessile casa di qualità che hanno già avuto una prima vita, disponibili a un prezzo scontato.L’approccio olistico alla responsabilità sociale d’impresa rende QVC Italia consapevole che la sostenibilità non si limita a singoli gesti, ma si manifesta attraverso un costante impegno a promuovere un cambiamento positivo, sia all’interno dell’azienda che nella società nel suo complesso. Scelte che mostrano come sia possibile coniugare successo commerciale con rispetto per l’ambiente e per le comunità dell’intero pianeta.

Su QVC

QVC è leader nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. QVC condivide con i propri clienti storie ed insight in maniera vivace e coinvolgente. QVC ha un’offerta in continua evoluzione di brand noti e nuovi prodotti delle categorie casa, bellezza, moda e accessori e crea relazioni autentiche con i propri clienti attraverso esperti di prodotto, storie coinvolgenti e un servizio clienti di qualità. Con sede a West Chester, Pa. e fondata nel 1986, QVC è presente negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Italia. In tutto il mondo, QVC raggiunge più di 200 milioni di abitazioni con i suoi 12 canali TV e altri milioni di abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, mobile App e pagine social. QVC è parte di Qurate Retail GroupSM, il più grande player del vCommerce (video commerce) al mondo e comprende sei brand del settore retail come QVC, HSN, Ballard Designs®, Frontgate®, Garnet Hill® and Grandin Road® che offrono un’esperienza di shopping che mette al centro le relazioni personali. QVC è presente in Italia dal 2010. La sede italiana è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia. Per saperne di più: corporate.qvc.it

Shop with Joy shop with QVC – Canale 32 digitale terrestre e tivùsat , QVC+, canale 132 tivùsat HD, canale 475 Sky e Sky HD, www.qvc.it

Ufficio Stampa QVC Italia:

PR&PRESS AD MIRABILIA:

Tel. 024382191 – qvc@admirabilia.it

Contatti:

Laura Sanfelici – sanfelici@admirabilia.it

Rebecca Bontempi – bontempi@admirabilia.it

QVC Italia

Sabrina Pigola – sabrina.pigola@qvc.com

Donatella Muntoni – donatella.muntoni@qvc.com