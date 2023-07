Easyrain al Festival of Speed di Goodwood per il futuro della sicurezza

Luglio 13, 2023

Easyrain prosegue nell’ambizioso piano di sviluppo e annuncia a Goodwood le ultime novità dei suoi dispositivi, che contribuiranno al raggiungimento del target europeo di 0 vittime sulle strade entro il 2050.

TORINO, Italia, 13 luglio 2023 /PRNewswire/ — Easyrain annuncia la chiusura di un nuovo round di investimento che permetterà di industrializzare il sistema anti-aquaplaning AIS: l’Aquaplaning Intelligent Solution (AIS) raggiungerà lo stato di sviluppo “production ready” entro l’autunno del 2024.

L’AIS è il primo e unico sistema attivo che cambia le condizioni della strada e la rende immediatamente più sicura. Attraverso piccoli iniettori celati all’interno del paraurti, l’AIS spruzza un getto controllato di acqua davanti alle ruote anteriori per eliminare l’acqua in eccesso presente sulla strada. L’AIS è dunque un sistema fondamentale per tutte le automobili, sia quelle tradizionali che quelle a guida autonoma, e consentirà di salvare vite nelle situazioni di guida più pericolose.

L’AIS è attivato dal software Digital Aquaplaning Information (abbreviato in DAI), che riconosce con assoluta precisione la perdita di contatto degli pneumatici con il fondo stradale e abilita innovative funzioni di sicurezza per ADAS, auto tradizionali e a guida autonoma. Un esempio è l’integrazione del DAI con il regolatore di velocità adattativo (l’ACC), in grado così di modulare la velocità dell’auto su fondo bagnato.

Easyrain sta lavorando per rendere il DAI ancora più completo ed efficace, aggiungendo le funzionalità di detection di neve, ghiaccio, buche e ghiaia. È prevista anche l’integrazione della feature per determinare irregolarità nell’assetto del veicolo, così da migliorare non soltanto la sicurezza di guida ma anche l’efficienza dell’auto: il DAI diventerà così un alleato fondamentale per incrementare l’autonomia dei veicoli elettrici e ridurre la CO2.

A suggello del periodo di straordinaria attività, c’è anche l’organizzazione di una seconda Easyrain Experience nel proving ground spagnolo di Idiada, dove carmaker, Tier-1 e istituzioni potranno testare le tecnologie hardware, software e cloud di Easyrain. L’evento è previsto a fine settembre.

Easyrain è una start up innovativa fondata nel 2013 da Giovanni Blandina, con l’obiettivo di ridurre le vittime su strada e salvare vite in condizioni di guida su fondi a bassa aderenza, dando un contributo fondamentale al raggiungimento dell’obiettivo europeo di 0 vittime sulla strada entro il 2050. Per soddisfare questi obiettivi, Easyrain sviluppa un intero ecosistema composto da AIS, DAI e ERC.

