EASYRAIN VERSO IL MERCATO CON UN NUOVO PRESIDENTE: L’INGEGNERE EUGENIO RAZELLI

28 Giugno 2024

– TORINO, Italia, 17 giugno 2024 /PRNewswire/ — Easyrain, start-up italiana che opera nel mondo della sicurezza stradale in ambito automotive, ha nominato presidente del Consiglio di amministrazione Eugenio Razelli, che rimarrà in carica fino alla scadenza.

Razelli – che succede ad Heinrich Gerhard Schuering – affiancherà il CEO e fondatore di Easyrain Giovanni Blandina nel lancio sul mercato dei prodotti DAI e AIS e nel consolidamento dell’azienda come nuovo Tier-1 globale nell’ambito della safety.

Con una carriera di oltre 40 anni nei principali gruppi industriali del settore automotive, cominciata nel 1976 in Fiat Auto e proseguita in Zanussi, Gilardini Industriale, Pirelli e Marelli, dove ha svolto i ruoli di Chief Executive Officer dal 2005 al 2015, Razelli attualmente presiede il Motor Valley Accelerator, un’iniziativa di CDP Venture Capital, Fondazione di Modena e UniCredit, e gestito da Plug and Play, che opera anche come investitore, e CRIT.

Razelli è presidente di Safilo e vice presidente di Texa.

“La nomina rappresenta una milestone di grande significato perché coincide con il termine della fase di sviluppo del concept e l’avvio dell’industrializzazione: ora Easyrain è un’azienda pronta per il mercato. Sento grande entusiasmo perché con l’ingegnere Razelli affronteremo le nuove sfide del mercato, e insieme raggiungeremo gli obiettivi prefissati.– ha dichiarato Giovanni Blandina, CEO e fondatore di Easyrain -. Desidero rivolgere i ringraziamenti all’ingegner Schuering ed esprimergli la mia gratitudine per la passione, l’impegno e i risultati ottenuti durante la sua presidenza. Schuering ha il merito di aver accompagnato Easyrain durante la fase di sviluppo prodotto e di strutturazione aziendale”.

La nomina si inserisce all’interno di un 2024 intenso per l’azienda, che espanderà le proprie attività con i car maker e crescerà ulteriormente per dare corpo all’ambizioso piano industriale supportato da un nuovo round di investimento.

“Easyrain è una startup in fase avanzata di sviluppo, una realtà molto interessante che si occupa di sicurezza, un valore significativo per tutte le tipologie di mobilità, a prescindere dalla tipologia di motorizzazione, con o senza un conducente. L’obiettivo di questa giovane impresa innovativa è quello di contribuire a lanciare produzioni con queste soluzioni tecnologiche” ha commentato Razelli.

Easyrain è una delle pochissime start-up al mondo a fornire soluzioni per la sicurezza predittiva, attiva e infrastrutturale rivolte all’industria dell’automotive: la piattaforma di sensori virtuali Digital Advanced Information (DAI), il sistema anti-aquaplaning Aquaplaning Intelligent Solution (AIS) e il cloud Easyrain Cloud (ERC).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2440728/Easyrain.jpg

