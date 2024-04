Eccellenza e Bellessere: dalla Germania alla giornata del Made in Italy a Milano

12 Aprile 2024

(Adnkronos) – L’impegno tricolore della Fondazione E-Novation

Milano 12.04.2024 – Nel segno della Eccellenza e Sostenibilità Italiana si conferma l’impegno a tutto tondo della Fondazione E-Novation nel mese di aprile. Si parte per il FIBO la più grande fiera al mondo dedicata al fitness, allo sport, al benessere e allo stile di vita sano e appena si rientra a Milano, nella prestigiosa sede di ANCE, l’associazione nazionale costruttori edili, si festeggia la “Giornata del Made in Italy”, decine di imprenditori animeranno l’incontro, voluto da Massimo Lucidi presidente di E-Novation, per testimoniare come sia importante dimostrare con i fatti, la capacità di networking.

“Il filo rosso che lega i due appuntamenti – spiega Lucidi – è da un lato consolidare il gruppo di giovani educandoli al Valore del Bellessere e Fairplay e dall’altro promuovere un sano Networking tra Imprese, ispirato proprio ai valori del Fairplay. Riccardo Giordano Buono e Vito Masotti sono gli atleti ma pure attivisti della Fondazione che con interviste e incontri valorizzeranno l’impegno al Networking e al Fairplay, non solo a Colonia. A Milano i ragazzi della Fondazione produrranno molto materiale reputazionale intervistando i protagonisti di un viaggio in Italia nel nome del “Made in Italy”. “Una passeggiata per l’Italia”, per dirla con le parole di Alberto Patruno il DG di ASSO.IMPRE.DI.A. | Associazione Nazionale Imprese per la Difesa e la Tutela Ambientale.

Sono tanti gli imprenditori che hanno aderito alla chiamata di E-novation per incontrarsi e scambiarsi opportunità, nella data in cui si ricorda la nascita di Leonardo da Vinci e il ministro Adolfo Urso istituisce la Giornata del Made in Italy.

Ai lavori moderati da Massimo Lucidi | Presidente della Fondazione E-Novation e introdotti da Alberto Patruno Direttore Generale di ASSO.IMPRE.DI.A. | Confindustria Cisambiente sono attesi:

Marco Maffei – AD Atelier Fragranze Milano, Maurizio Riva – AD Maurizio Riva 1920, Dario Ferrari, Presidente Distretto 33, Adriana Sartor – Presidente di Elettrotec srl, Flavio Mazzolatti -Presidente Club Amici Made in Italy, Roberto Bramati – Vice Presidente CNCC, Stefano Vergani – Past President AISOM, Leo Pillon – Ceo Radicalbit, Massimo Cicatiello – VP Fortune, Marco Arturi – Imprenditore in UK- USA, Marco De Vincenzi – Consulente Renovit – Cdp – Snam, Paolo Patrizio – Segretario Generale Consiglio di Cooperazione Italo Araba, Silvio Cocco – Presidente IIC – Istituto Italiano Calcestruzzo, Paolo Crisafi – Presidente Remind, Diego Zarneri – Direttore Assocamuna, Elisa Bortolomiol – Produttrice San Gregorio Valdobbiadene Docg, Bruno Marzio e Salvetti Baldini – Designer, Alessandro Cazzaniga – Operatore culturale.

In collegamento da Washington DC Amy Riolo, da Miami Diego Ciaramella, dal Vaticano Don Luigi Portarulo parroco della Chiesa del Carmine di NYC. Infine, in collegamento da Napoli, Edoardo Imperiale, cda MICS relatore al convegno “Made in Italy circolare e sostenibile”.

L’incontro milanese sarà impreziosito dal lancio della Candidatura alla undicesima edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC il prossimo 18 ottobre di Francesco Tripodi, presidente di Station Parking azienda milanese leader nei parcheggi in città, metafora di Eccellenza e Sostenibilità.

