Ecco qual è il contributo dell’industria del gioco d’azzardo all’economia italiana

Settembre 29, 2023

(Adnkronos) – Milano, 29/09/2023 – L’industria del gioco d’azzardo è diventata da tempo un fattore economico decisivo. Nel frattempo, il gioco d’azzardo in sala giochi offre a molte persone la distrazione desiderata dalla vita quotidiana. Non si tratta di un fenomeno moderno, perché roulette, blackjack e simili sono stati per secoli una parte importante delle attività del tempo libero.

Oggi, però, oltre ai casinò e alle sale giochi fisse, sono soprattutto le sale da gioco online ad aver conquistato un posto importante nel mondo del gioco d’azzardo. Ne sono un esempio fornitori come casinò, dove è possibile trovare un’enorme selezione di giochi. Brividi, emozioni e divertimento di gioco sono sempre garantiti.

Il gioco d’azzardo fa parte della cultura di molti Paesi. Negli ultimi 20 anni, il numero di casinò online è aumentato enormemente. Il settore si è quindi trasformato in un fattore economico molto importante. Tuttavia, questo sviluppo non riguarda solo l’economia italiana, ma molti Paesi ne hanno risentito positivamente.

Il non trascurabile gettito fiscale e la creazione di posti di lavoro sono considerati fattori significativi per l’economia. In tempi lontani, il gioco d’azzardo era riservato principalmente alla classe benestante della popolazione, ma oggi il settore si è sviluppato in un vero e proprio mercato di massa.

Questo cambiamento è particolarmente evidente nei casinò fissi, che si trovano al di fuori dei grandi centri di gioco d’azzardo come Las Vegas o Monaco. Allo stesso tempo, però, lo sviluppo delle sale da gioco online ha avuto un’influenza positiva anche sulle sale da gioco fisse. Oggi entrambi i settori collaborano sempre di più e possono quindi trarre vantaggio l’uno dall’altro.

Da anni ormai si osserva una chiara tendenza in molti Paesi del mondo. Tra l’altro, ciò ha portato le autorità responsabili a riconoscere i vantaggi della liberalizzazione del gioco d’azzardo. Questo è un motivo sufficiente perché molti Paesi allentino sempre di più le norme relative alla gestione delle sale da gioco online. Oltre all’Italia, anche molti altri Paesi del mondo hanno riconosciuto che la liberalizzazione dell’industria del gioco d’azzardo porta a un aumento delle entrate fiscali e dei posti di lavoro. Allo stesso tempo, però, questo permette di controllare la protezione dei giocatori e i requisiti legali per il funzionamento delle imprese come desiderato.

L’avanzamento della digitalizzazione ha poi portato alla nascita delle sale da gioco online, che a loro volta hanno avviato un cambiamento fondamentale. Sebbene i casinò e le sale da gioco esistano da secoli, lo sviluppo di Internet in particolare ha garantito la diffusione del gioco digitale. La prima sala da gioco online ha aperto i battenti già nel 1996.

All’epoca le offerte erano ancora molto semplici e banali, ma ora si sono trasformate in un’industria da miliardi di dollari. I motori di questo sviluppo sono senza dubbio i dispositivi mobili e il loro costante sviluppo. Essi hanno fatto sì che il tipo e la portata delle offerte di sale da gioco online siano cambiati radicalmente. Tra l’altro, Internet garantisce che trovare i fornitori adatti sia un gioco da ragazzi. Da un lato, è possibile trovare le recensioni degli esperti e le valutazioni dei clienti. Questi fattori hanno contribuito a dare un enorme impulso all’industria del gioco d’azzardo. Questo, a sua volta, ha portato a un gigantesco aumento del fatturato, di cui ovviamente beneficia anche l’economia.

Secondo le stime degli istituti di ricerca di mercato, circa 2,2 miliardi di giocatori mobili sono attualmente attivi. È grazie a loro che l’industria del gioco d’azzardo può raggiungere un fatturato annuo di 59 miliardi di dollari. Circa la metà dei giocatori d’azzardo si dedica al gioco mobile per circa 10 ore alla settimana, secondo le loro stesse cifre. Questo ha alimentato in maniera decisiva l’aumento negli ultimi 20 anni.

Le stime attuali per il 2023 in termini di ricavi dell’industria del gioco d’azzardo potrebbero essere di circa 93 miliardi di dollari. Tuttavia, gli esperti avevano inizialmente ipotizzato che tali entrate potessero essere previste solo nel 2025. Lo sviluppo del gioco d’azzardo mobile è il principale responsabile di questo risultato. Per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo, i ricercatori di mercato di Mordor Intelligence non vedono alcuna fine in vista.

Al contrario, secondo le stime, il mercato continuerà a crescere rapidamente nei prossimi anni. Gli esperti ritengono realistica una crescita annuale di circa l’11,5% fino al 2026. Gli ultimi anni hanno dimostrato quanto sia grande l’interesse per le offerte online e che il boom è tutt’altro che finito.

Un altro fattore importante è il rapido sviluppo tecnologico nei settori dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Entrambi assicurano che l’industria del gioco d’azzardo venga potenziata sempre di più. Tuttavia, è emerso anche che un numero sempre maggiore di giocatrici sta entrando nel mercato e approfitta delle offerte.

Attualmente, i mercati più importanti sono quelli del Nord America e dell’Europa. L’Asia e l’Australia si dimostrano mercati promettenti, mentre l’Africa e il Sud America sono ancora indietro. Questi sviluppi giganteschi hanno anche fatto sì che le case da gioco online si siano trasformate da tempo in società.

Sebbene il mercato globale sia ancora frammentato, sono già emersi alcuni importanti operatori. Sono emersi attraverso numerose fusioni e acquisizioni. Attualmente, il mercato è dominato da queste aziende.

● The Flutter Entertainment PLC

● GruppoKindred PLC

● Entain PLC

● Bet365

Tutte le società dispongono oggi di un enorme portafoglio di prodotti. Questo potere di mercato fa sì che l’industria del gioco d’azzardo sia sempre in crescita. È un fattore importante per poter offrire agli utenti sempre qualcosa di nuovo. Ma la grande concorrenza stimola anche l’attività commerciale, perché è proprio la lotta per il cliente il fattore decisivo per far sì che le aziende diventino un fattore economico significativo.

Da un lato, generano vendite elevate e, dall’altro, assicurano la creazione di molti posti di lavoro. Allo stesso tempo, però, un gran numero di aziende fornitrici viene mantenuto nel ciclo economico; questo vale per lo sviluppo di software, ad esempio, e anche per l’industria del turismo.

Nel frattempo, i fornitori collaborano con i casinò fissi, tra l’altro nel settore del poker, dove si svolgono intere serie di tornei. Questo attira nei casinò giocatori da tutto il mondo. A trarre profitto da questo sviluppo sono anche alberghi e ristoranti, nonché negozi e l’industria dei viaggi. Per i casinò fissi, queste cooperazioni offrono ottime opportunità per presentare le proprie offerte a un pubblico nuovo e giovane.

website: https://www.casino777.ch/it/

mail: info@casinodavos.ch

contact: https://www.casino777.ch/it/contatti