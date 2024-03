ECHOSENS NOMINA IL DOTT. VICTOR DE LÉDINGHEN CHIEF MEDICAL OFFICER

27 Marzo 2024

PARIGI, 26 marzo 2024 /PRNewswire/ — Echosens ha annunciato oggi la nomina di Victor de Lédinghen, MD PhD, a nuovo Chief Medical Officer dell’azienda. Con oltre due decenni di esperienza clinica, il Dott. de Lédinghen apporta competenze senza precedenti per portare avanti la missione di Echosens di rivoluzionare la diagnosi della salute del fegato.

Uno dei primi ad adottare la tecnologia Echosens FibroScan®, fin dal 2003, il Dott. de Lédinghen ne ha fermamente sostenuto il ruolo fondamentale nella gestione dei pazienti. Il suo incarico come professore di epatologia presso l’Ospedale universitario di Bordeaux, insieme a un periodo di ricerca presso la Cornell University, ne sottolinea il profondo impatto nel campo dell’epatologia.

La sua dedizione al progresso della salute del fegato è evidente attraverso i suoi straordinari contributi, tra cui oltre 400 articoli e 300 comunicazioni congressuali nazionali e internazionali. La sua competenza nelle malattie epatiche croniche, in particolare nella steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), è stata determinante nel plasmare la pratica clinica in tutto il mondo.

Oltre ai riconoscimenti accademici, il Dott. de Lédinghen ha prestato consulenza a stimate aziende farmaceutiche come Gilead, BMS e Abbvie, tra le altre. I suoi legami profondamente radicati all’interno della comunità medica rafforzano l’impegno di Echosens nel promuovere la collaborazione e l’innovazione.

In qualità di Chief Medical Officer, il Dott. de Lédinghen guiderà le attività Echosens per la generazione di evidenze cliniche, rappresenterà l’azienda nei forum medici, favorirà le partnership tra medici e società farmaceutiche e contribuirà allo sviluppo del prodotto.

In concomitanza con questa nomina, Céline Fournier continuerà il suo lavoro come Vicepresidente Affari medici presso Echosens, riportando al Dott. de Lédinghen. La sua dedizione e competenza completano la visione di quest’ultimo, garantendo una transizione regolare e un’eccellenza continua negli affari medici.

Riflettendo sul suo nuovo ruolo, il Dott. de Lédinghen ha dichiarato: “Uso FibroScan nella pratica clinica da vent’anni e ne comprendo profondamente l’importanza nella gestione quotidiana dei pazienti. Guardo con fiducia al condividere la mia esperienza per continuare a portare avanti lo sviluppo di FibroScan e il suo ruolo chiave nella diagnosi non invasiva e nel monitoraggio delle malattie epatiche croniche, in particolare la MASH. I pazienti apprezzano inoltre FibroScan non solo perché è sicuro, ma perché possono seguire l’evoluzione e la progressione della loro malattia epatica, diventando protagonisti della propria salute. La nostra missione è garantire che i pazienti di tutto il mondo possano accedere a FibroScan e e trarne vantaggio”.

La sua nomina segna una pietra miliare per Echosens, segnalando una nuova era di innovazione e collaborazione nella salute del fegato.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Echosens per la salute del fegato visitare echosens.com.

Informazioni su Echosens

Pioniere nel suo settore, Echosens ha cambiato in modo significativo la pratica della valutazione del fegato con FibroScan®, la soluzione non invasiva per la gestione completa della salute del fegato. FibroScan® è famosa in tutto il mondo e convalidata da oltre 4.200 pubblicazioni sottoposte a peer review e da oltre 180 linee guida internazionali. Echosens ha reso FibroScan® disponibile in oltre 127 paesi, consentendo milioni di esami del fegato in tutto il mondo. https://www.echosens.com/

