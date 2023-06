Eco-dynamic Tech presenta la prima tenda solare colorata al mondo: “Artpiece for RV 1000W”

Giugno 14, 2023

– BUFFALO GROVE, Ill., 13 giugno 2023 /PRNewswire/ — Eco-dynamic, un’azienda tecnologica statunitense che mira a sfruttare la potenza del sole e a ridefinire l’energia rinnovabile, presenta un prodotto innovativo, “Artpiece for RV 1000W”, la prima tenda solare colorata, motorizzata e avvolgibile al mondo, per offrire ai camperisti maggiori possibilità di godere di un ambiente piacevole grazie all’alimentazione a energia solare. L’azienda annuncia che il 17 giugno a Pechino, in occasione della fiera All in CARAVANING 2023, si terrà un evento di lancio ufficiale.

Artpiece for RV 1000W è una soluzione rivoluzionaria per i camperisti che unisce l’alimentazione solare e la schermatura solare in un’unica soluzione, una rivoluzionaria tenda solare. Invece di utilizzare il tessuto come materiale per le tende, integra moduli solari flessibili HJT leggeri e avvolgibili a 360°, eliminando così la necessità di sostituzione del tessuto.

Ciò che la distingue è la tecnologia KALAFLEX di Eco-dynamic, che tinge le celle solari con vivaci motivi colorati che non sbiadiscono mai, consentendo all’Artpiece for RV 1000W d’integrarsi perfettamente con l’aspetto chic dei camper e di fungere da elemento decorativo essenziale per uno stile di vita da campeggio di alta qualità.

“Il prodotto solare non deve essere solo un’attrezzatura pratica, ma può anche essere un’opera d’arte brillante. Grazie alla nostra esperienza nel settore solare da oltre 20 anni, ci dedichiamo a integrare la creatività estetica nella progettazione di soluzioni solari sostenibili per esterni e abitazioni, migliorando l’esperienza dei clienti a un livello superiore. Artpiece è la nostra prima linea di prodotti e ora anche l’unica e sola soluzione solare con motivi colorati in tutto il mondo.”, ha dichiarato Michael Soon, VP per lo sviluppo aziendale di Eco-dynamic Tech.

Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di alimentazione off-grid, Artpiece for RV 1000W è progettata per generare una potenza di circa 1000W (a seconda della qualità della luce solare). È robusta per gli ambienti esterni più difficili e dotata di un motore elettrico che consente di estenderla in pochi secondi con un telecomando. Le luci a LED integrate forniscono anche l’illuminazione per la notte in camper.

Eco-dynamic Tech offre ora uno sconto early bird del 25% per i preordini effettuati sul suo sito ufficiale (www.econamictech.com)oltre a dei regali.

Informazioni

Econamic Tech è un’azienda tecnologica con brevetti di tecnologia solare all’avanguardia, impegnata a sfruttare la potenza del sole e a ridefinire le energie rinnovabili, utilizzando “Eco-dynamic” come marchio aziendale. Il suo team tecnico di spicco opera nel settore da oltre 20 anni e si concentra sul rendere questa preziosa risorsa facilmente accessibile, sostenibile e piacevole per ogni famiglia.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2098582/Final___6_12_News.jpg

