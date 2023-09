EcoFlow illuminerà IFA 2023 con le sue innovazioni nel campo dell’energia residenziale

Settembre 1, 2023

– Una nuova power station portatile, pensata principalmente per il mercato statunitense, verrà svelata allo ShowStoppers di IFA

MILANO, 31 agosto 2023 /PRNewswire/ — EcoFlow è pronta a lasciare il segno a IFA 2023, dall’1 al 5 settembre, presentando le sue più recenti soluzioni energetiche per il residenziale insieme ad altre innovazioni in linea con la sua vision “Power a new world”. L’azienda svelerà, inoltre, una nuova power station portatile – pensata principalmente per il mercato statunitense – durante l’evento ShowStoppers di IFA in programma il 31 agosto.

Apprezzata per le sue power station portatili, nel 2023 EcoFlow ha ampliato il proprio focus per includere soluzioni energetiche dedicate al mercato residenziale. A maggio, presso la sede europea di Düsseldorf, l’azienda ha presentato EcoFlow PowerStream, il impianto fotovoltaico da balcone al mondo con storage portatile. Questa rivoluzionaria innovazione cattura e immagazzina l’energia solare, consentendo di alimentare l’ambiente domestico giorno e notte. Il mese seguente, in occasione dell’ees 2023 di Monaco di Baviera, EcoFlow ha lanciato EcoFlow PowerOcean DC Fit una soluzione di accumulo a batteria retrofit che si connette facilmente agli impianti solari esistenti grazie all’innovativa tecnologia di accoppiamento PV. Entrambi i prodotti, pensati da EcoFlow per rendere indipendenti famiglie e proprietari di case, saranno in mostra presso lo stand dell’azienda a IFA.

A completamento di tutto ciò il 31 agosto, in occasione dello ShowStoppers di IFA, EcoFlow svelerà la sua ultima innovazione: EcoFlow DELTA Pro Ultra, soluzione studiata per garantire una riserva di energia a tutta la casa o per operare come fonte energetica principale, offrendo così ai proprietari un’indipendenza senza pari. EcoFlow DELTA Pro Ultra verrà lanciata prossimamente, principalmente per il mercato statunitense, e consoliderà ulteriormente l’impegno di EcoFlow volto a promuovere un mondo più sostenibile.

“La partecipazione a IFA 2023 riveste una grande importanza per EcoFlow”, dichiara Magda Partyka, Communications Manager per l’Europa di EcoFlow. “Testimonia la nostra costante dedizione all’Europa e rappresenta, inoltre, la vetrina perfetta per mostrare il nostro impegno volto a garantire un futuro indipendente dal punto di vista energetico. In qualità di innovatore tecnologico, EcoFlow è fortemente impegnata a guidare il cambiamento e creare nuovi modi per offrire a individui e famiglie soluzioni energetiche sostenibili”.

Informazioni sugli eventi

ShowStoppers @ IFA 2023Data: 31 agosto 2023 Orario: 18:00 – 21:00 Location: Tavoli 61 & 63, South Entrance Hall, Messe Berlin

IFA2023Date: 1 settembre – 5 settembre 2023 Orario: dalle 10:00 alle 18:00 Location: Hall 3.2, Stand 303, Messe Berlin

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un’azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili con la vision di fornire energia a un nuovo mondo. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si pone l’obiettivo di diventare un compagno affidabile e fidato in fatto di energia per persone e famiglie in tutto il mondo, offrendo soluzioni accessibili e rinnovabili dedicate alla casa, all’outdoor e agli spazi mobili. Oggi, EcoFlow ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, con oltre 2 milioni di utenti in oltre 100 mercati in ogni parte del mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow: https://it.ecoflow.com/

