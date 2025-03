EcoFlow lancia RIVER 3 Plus e RIVER 3 Plus Wireless: una rivoluzione nell’alimentazione portatile per gli amanti delle attività outdoor

27 Marzo 2025

DÜSSELDORF, Germania, 27 marzo 2025 /PRNewswire/ — EcoFlow, azienda leader nel campo dell’alimentazione portatile e delle soluzioni energetiche rinnovabili, annuncia il lancio delle sue ultime innovazioni – RIVER 3 Plus e RIVER 3 Plus Wireless – che faranno il proprio debutto ufficiale il 27 marzo.

Questi modelli, che fanno parte della serie RIVER 3, stabiliscono un nuovo standard per le soluzioni di energia portatile pensate per gli appassionati delle attività outdoor. Alle prestazioni avanzate in termini di potenza e possibilità di espansione offerte da RIVER 3 Plus, RIVER 3 Plus Wireless aggiunge una praticità ancora maggiore grazie a funzioni di tipo wireless, che includono una power bank integrata e opzioni di ricarica wireless. Caratterizzata da funzionalità efficaci e innovazioni all’avanguardia, la serie RIVER 3 garantisce un’alimentazione affidabile per tutta una serie di scenari.

Ti presentiamo RIVER 3 Plus

Con la sua capacità di supportare l’espansione della capacità, impostazioni energetiche versatili e la tecnologia di ricarica più veloce della sua categoria, RIVER 3 Plus è il perfetto alleato per chi cerca una soluzione energetica potente, portatile e personalizzabile per le avventure all’aria aperta.

Capacità espandibile per qualsiasi scenario

RIVER 3 Plus vanta una capacità espandibile: collegando batterie esterne come EB300 (286 Wh) o EB600 (572 Wh), gli utenti possono aumentare la sua capacità totale fino a un massimo di 858 Wh. Il sistema espandibile si avvale della rivoluzionaria tecnologia Pogo Pin, che consente di collegare le batterie in modalità wireless, fissandole con clip anziché con viti o cavi per eseguire eventuali upgrade in modo semplice e veloce. Oltre ad ampliare la capacità, le batterie EB300 e EB600 funzionano anche da sorgenti di alimentazione indipendenti con ulteriori opzioni di ingresso e uscita, tra cui una porta USB-C da 140 W per una ricarica ad alta velocità. Che sia utilizzato per alimentare più dispositivi o alleggerire il carico durante i viaggi, questo design espandibile si adatta senza problemi a un fabbisogno energetico in crescita.

Potenza elevata in uscita e innovativa tecnologia X-Boost

Con un’uscita nominale da 600 W, RIVER 3 Plus è la power station con capacità di 300 Wh con la potenza nominale più elevata sul mercato, in grado di alimentare il 90% degli elettrodomestici. Grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, novità assoluta nel settore, la power station è in grado di gestire dispositivi con un’uscita massima di 1.200 W, assicurando un utilizzo senza interruzioni degli apparecchi ad alta potenza come macchine per il caffè, asciugacapelli e pentole elettriche per la cottura del riso. Diversamente dalle altre power station, che possono gestire solo brevi sovratensioni di avviamento, RIVER 3 Plus riesce a mantenere un’uscita costante per 21 minuti per i dispositivi che richiedono fino a 1.200 W, un tempo sufficiente per far bollire una tazza d’acqua o asciugare i capelli.

I tempi di ricarica più veloci della categoria

Grazie alla tecnologia X-Stream di EcoFlow, RIVER 3 Plus impone nuovi standard per la velocità di ricarica. Tramite le prese CA, si ricarica dallo 0 al 100% in solo 1 ora, offrendo la flessibilità di ricaricare interamente l’unità mentre si fanno i bagagli per mettersi in viaggio. Inoltre, l’ingresso solare potenziato da 220 W permette di ricaricare la power station in 1,5 ore utilizzando pannelli solari compatibili, il che ne accresce la versatilità negli scenari di applicazione outdoor o da remoto. La compatibilità di RIVER 3 Plus con la ricarica da auto e con generatore permette di usufruire di soluzioni energetiche efficienti ovunque ci si trovi. È importante sottolineare l’utilizzo di batterie con tecnologia “tabless” e della ricarica di mantenimento, che impediscono danni alle celle e permettono agli utenti di usufruire della ricarica rapida senza timori.

Soluzione completa con gruppo di continuità

RIVER 3 Plus garantisce protezione e affidabilità per le apparecchiature di precisione grazie al gruppo di continuità con commutazione automatica <10 ms, che assicura un funzionamento senza interruzioni per dispositivi di importanza critica come attrezzature mediche, computer o strumenti di comunicazione in caso di interruzioni o fluttuazioni della corrente. Inoltre, il suo design all’avanguardia riduce al minimo anche i rumori e bilancia le prestazioni in uscita per offrire un utilizzo continuativo e affidabile.

Efficienza energetica eccezionale per i piccoli apparecchi

Utilizzando come materiale il semiconduttore GaN (nitruro di gallio), RIVER 3 Plus risulta estremamente efficiente per i dispositivi a bassa potenza (sotto i 100 watt) come router Wi-Fi, luci e ventilatori. Rispetto alle altre power station da 300 Wh, permette di allungare fino all’86% i tempi di funzionamento, offrendo fino a 16 ore di autonomia in più per i dispositivi essenziali. Questa innovazione rende possibili viaggi più lunghi, offre una comodità senza pari e garantisce un’eccellente conservazione dell’energia per le esigenze di backup domestico o un utilizzo di maggiore durata all’aperto.

Design compatto e leggero

Nonostante le prestazioni potenti, l’unità RIVER 3 Plus è compatta e leggera, caratteristiche che la rendono facile da trasportare e riporre. Il design minimizza la dispersione di calore, riducendo lo spazio necessario per il raffreddamento e assicurando portabilità senza compromettere la funzionalità. In casa o nel bagagliaio dell’auto per una gita in campeggio nel weekend, RIVER 3 Plus è una soluzione pratica ed efficiente che si trasporta senza fatica.

RIVER 3 Plus Wireless: quando praticità fa rima con portabilità

RIVER 3 Plus Wireless prende tutto quello che RIVER 3 Plus ha da offrire, ma porta la versatilità a livelli ancora maggiori con l’aggiunta di ulteriori funzionalità. Offrendo la ricarica wireless tramite una power bank integrata da 5.000 mAh, RIVER 3 Plus Wireless mette a disposizione un backup ottimale durante i viaggi di breve durata, ad esempio per trekking, pendolarismo o pesca. Proprio come per RIVER 3 Plus, il design modulare consente di estendere in modo flessibile la capacità utilizzando batterie aggiuntive. In questo modo, gli utenti possono soddisfare le proprie personali esigenze per il backup domestico, il lavoro da remoto, l’energia in mobilità o altro. Con il suo design integrato minimalista e le funzionalità wireless, RIVER 3 Plus Wireless ha tutto quello che serve per adattarsi a ogni avventura.

Disponibilità e prezzi

La serie EcoFlow RIVER 3 sarà disponibile a partire dal 27 marzo sul sito web EcoFlow e Amazon. I prezzi sono i seguenti:

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un fornitore leader di soluzioni energetiche ecosostenibili, che porta avanti l’impegno di dare energia a un mondo nuovo. Fin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si è prefissa l’obiettivo di fare da apripista nel settore, offrendo a privati e famiglie soluzioni di alimentazione per la casa, per le attività all’aperto e l’utilizzo in viaggio all’insegna della flessibilità, dell’innovazione, dell’affidabilità, della semplicità e della meticolosità. Con sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, EcoFlow ha fornito energia a più di 5 milioni di utenti in 140 mercati in tutto il mondo.

