Economia e fisco: le imprese italiane alla scoperta di WEB3, Metaverso e NTF

Dicembre 21, 2023

(Adnkronos) – Arriva il metodo in 5 punti per affrontare opportunità e sfide dell’innovazione digitale

Angelo Gulisano, commercialista specializzato in innovazione digitale, propone un vademecum per le imprese che vogliono trasformare le nuove tecnologie in leve di business

Milano, 21 dicembre 2023 – A che punto sono le imprese italiane in termini di innovazione digitale? Il Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea colloca il nostro Paese all’ottavo posto per integrazione delle tecnologie digitali, con un indice del 40,7% che supera quindi la media dei 27 Stati dell’Unione, pari al 36,1%. Guardando più da vicino i dati, si scopre che a trainare il punteggio verso l’alto è l’adozione della fatturazione elettronica (95%) e del cloud (50%); molto più bassi i tassi di adozione dell’intelligenza artificiale (6%) e dei big data (9%). Ancora più pionieristici, agli occhi delle nostre imprese, strumenti come il Web3, il metaverso e gli NFT.

“Considerati i tempi rapidissimi che caratterizzano l’innovazione digitale, le imprese non possono permettersi di restare a guardare. Comprendere le potenzialità di queste nuove tecnologie, e adottarle con un approccio ragionato e proattivo, significa garantirsi un vantaggio competitivo che può fare la differenza. La sfera del virtuale, infatti, ha un impatto molto reale in termini di business”, commenta Angelo Gulisano, dottore commercialista, e fondatore dello Studio Gulisano & Partners di Milano. Da diversi anni Gulisano ha scelto di integrare la consulenza nell’innovazione digitale all’interno della professione di commercialista, lanciando anche diversi progetti di divulgazione come Radiofisco online e Metaufficio. Impegni che lo hanno portato nel tempo a collaborare prima con l’osservatorio del politecnico di Milano, impegno che gli è valso una una menzione d’onore, poi con il POLITN di Trento in veste di futurista.

Proprio per accompagnare le imprese che intendono avvicinarsi a queste tecnologie con un approccio strategico, Gulisano ha coniato l’omonimo metodo in 5 fasi di consulenza per l’innovazione digitale.

1.Analisi di realtà. Prima di metter piede in qualsiasi dimensione virtuale, di utilizzare le soluzioni digital più recenti, è bene capire la situazione attuale della singola attività, identificandone punti di forza, debolezze, opportunità e minacce. La classica SWOT Analysis, unita all’analisi della situazione finanziaria, permette di individuare quali tra gli obiettivi prefissati sono perseguibili e come possono migliorare lo stato di salute dell’impresa.

2.Strategia e innovazione digitale. Che l’obiettivo sia migliorare la posizione fiscale o voler raggiungere i nuovi mercati virtuali o ancora sfruttare le opportunità che offre l’innovazione per aumentare la produttività, è la programmazione per progetti che permette di individuare il percorso giusto e le azioni da compiere. Sempre con uno sguardo attento alla fiscalità e alla normativa vigente per poter cogliere le sfide limitando i rischi.

3.Implementazione e monitoraggio. Realizzare le azioni previste, con un monitoraggio costante e rispettando i tempi stabiliti, permette di accelerare i risultati perché, se qualcosa è da rivedere o correggere, è possibile farlo in itinere, senza ulteriori costi sia economici sia di tempo.

4.Consulenza fiscale e tributaria. Ogni passo nel business porta con sé scadenze, certificazioni, comunicazioni che possono costare care se in ritardo. Una buona consulenza deve occuparsi anche di assistere il cliente in materia di adempimenti fiscali, tributari e contabili, anche per ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie.

5.Formazione, supporto e follow up. Completa il percorso l’offerta a latere di corsi, workshop e consulenze personalizzate per sviluppare competenze e conoscenze in materia di gestione aziendale, innovazione digitale e fiscalità, per arrivare un obiettivo reale, stabile e sostenibile in piena autonomia.

Angelo Gulisano, fondatore dello Studio Gulisano&Partners con sede a Milano in Via Vincenzo Monti, è dottore commercialista, revisore contabile e consulente tecnico d’ufficio, con competenze nel campo della conciliazione e gestione delle crisi aziendali. Attualmente ricopre la posizione di Presidente di una commissione parcelle dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, svolgendo incarichi supplenti nella commissione disciplinare. Negli anni, ha accumulato esperienze significative, in qualità di relatore di convegni professionali. Recentemente ha ricevuto una menzione d’onore dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, all’interno del contest della nomina del professionista digitale dell’anno.

Per info:www.angelogulisano.it